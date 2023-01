El calendario de presentaciones de MotoGP 2023

Conoce el listado de presentaciones de equipos que participan en el Mundial de MotoGP El Repsol Honda de Marc Márquez y Joan Mir tendrá su puesta de largo el 23 de febrero

El próximo mes de febrero, con los test de pretemporada que se disputarán en Sepang (Malasia), dará inicio la nueva campaña de MotoGP. Será el momento de empezar a ver los resultados del intenso trabajo realizado en los meses invernales y efectuar los últimos retoques antes del inicio del Mundial.

Con apenas unas semanas por delante, las escuderías están ya trabajando a pleno rendimiento, y en las próximas semanas darán a conocer sus nuevas motos, los diseños y los pilotos que conformarán las nuevas formaciones. Una serie de puestas de largo que arrancará Yamaha, el próximo 17 de enero en Yakarta (04:00 hora española). Privilegiado también el escenario elegido por Ducati, que mostrará sus cartas en la estación de esquí de Madonna di Campiglio, en los Dolomitas. Más se hará esperar el Repsol Honda de Marc Márquez, que ha elegido el 23 de febrero para desvelar su nueva moto.

The wait is almost over for @YamahaMotoGP! ⌛



Four more sleeps until we find out what @FabioQ20 and @FrankyMorbido12's M1 looks like 🆕 Are you ready? #MotoGP | #SprintingInto2023 pic.twitter.com/nDpKM1EP3u