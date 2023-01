Yamaha presenta la moto para la reconquista de Quartararo

El Monster Energy Yamaha MotoGP es el primer equipo en desvelar de su moto para la temporada 2023 Fabio Quartararo y Franco Morbidelli se visten de gala junto a la renovada Yamaha M1, que apuesta por el camuflaje

El Monster Energy Yamaha MotoGP ha desvelado este martes la nueva imagen de su Yamaha M1 2023 en Jakarta (Indonesia). El lugar perfecto para que la fábrica de Iwata diera el pistoletazo de salida oficial a su objetivo de recuperar la corona de MotoGP esta próxima temporada.

El Presidente de Yamaha Motor Co. Ltd., Yoshihiro Hidaka, el General Manager de la Motorsports Development Division de Yamaha Motor Co. Ltd. y Presidente de Yamaha Motor Racing, Takahiro Sumi, el Team Principal del Monster Energy Yamaha MotoGP y Managing Director de Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, el Presidente de Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Dyonisius Beti, el Team Director del Monster Energy Yamaha MotoGP, Massimo Meregalli, y los pilotos de fábrica de Yamaha, Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, subieron al escenario del '3S Dealer Meeting' para compartir sus sensaciones sobre "una nueva era" para Yamaha.

Un esquema de colores actualizado para la YZR-M1 del Monster Energy Yamaha MotoGP es el titular clave de la presentación, ya que la marca azul incorpora un diseño de camuflaje a su icónico estilo azul y negro. El nuevo 'look' mezcla el azul característico de Yamaha con detalles en gris, sin dejar de lucir el esquema de colores del estilo de vida aventurero de Monster Energy.

Fabio Quartararo:"Mi descanso invernal no fue del todo como estaba previsto porque me lesioné la mano durante un entrenamiento de motocross. Pero he seguido trabajando sin parar. He hecho mucho cardio para asegurarme de estar al 100% para la temporada 2023. Mi lesión en la mano también está totalmente recuperada ahora, así que me siento preparado para volver a luchar por el título. Tenemos el nuevo diseño de camuflaje, que es un buen cambio. Me gusta la nueva imagen y es bueno cambiar un poco. Pero lo más importante es que estoy deseando volver a pilotar. Tengo mucha curiosidad por probar la YZR-M1 2023 en Sepang. Trabajaremos duro esta temporada, como hacemos siempre. Aprendimos mucho en 2022, y ahora solo quiero volver a luchar por el título. Mis fans me han apoyado mucho, enviándome muchos mensajes durante el invierno. Me hace mucha ilusión volver a verlos en los circuitos esta temporada. Vamos a divertirnos".

Franco Morbidelli:"Hoy empezamos de cero, con una nueva imagen. Todo parte de cero y todo es posible esta temporada, así que es una perspectiva emocionante. Terminamos 2022 con una sensación de mejora. Ahora es importante que hagamos un buen trabajo en los próximos test de invierno, así estaremos listos para empezar la temporada en marzo con la primera carrera en Portugal. Hay un nuevo formato de carrera, al que los pilotos y los equipos tendrán que acostumbrarse, pero lo veo como un cambio positivo porque es algo que los aficionados disfrutarán. Quiero agradecer su apoyo a los fans indonesios que hemos visto hoy en la reunión de distribuidores. Su entusiasmo nos ha dado impulso, y estoy impaciente por empezar la temporada 2023 de la mejor manera posible".Takahiro Sumi, Presidente de Yamaha Motor Racing:"Desde el Test de Valencia, la División de Desarrollo de Motorsports de YMC ha trabajado incansablemente para dar nuevos pasos. Utilizando el 'feedback' de los pilotos y del equipo, hemos introducido mejoras con el objetivo de volver a luchar por el título mundial de MotoGP™ este año. Damos las gracias a nuestros fieles seguidores, así como a todos los empleados de Yamaha por su espíritu Kando*. Empezamos esta temporada con una hoja en blanco y una mentalidad positiva. Sabemos que el nivel de MotoGP™ es más alto que nunca, y con 42 carreras las exigencias para los pilotos y las motos alcanzan nuevos niveles, pero estamos preparados para el reto. Fabio Quartararo, Franco Morbidelli y sus equipos del Factory Team están plenamente motivados, así que esperamos muchas carreras emocionantes para deleitar a los aficionados de MotoGP de todo el mundo".Lin Jarvis, Team Principal del Monster Energy Yamaha MotoGP™ y Managing Director de Yamaha Motor Racing:"El año pasado nuestro equipo logró numerosos éxitos mientras se enfrentaba a competiciones y retos de alto nivel. Uno de los momentos más destacados fue la ampliación de nuestra colaboración con Monster Energy Company en el GP de Catalunya, que Fabio acabó ganando. En ese momento, no solo estuvimos encantados de expresar nuestro agradecimiento por el continuo apoyo de Monster Energy y su fe en nuestro equipo, sino que también nos sentimos entusiasmados de mirar hacia un futuro explorando nuevas oportunidades para hacer que el vínculo entre Yamaha y Monster Energy sea aún más fuerte. Este año, entramos en nuestro undécimo año con Monster Energy como sponsor y nuestra quinta temporada con ellos como title sponsor. Esta ocasión merecía un nuevo diseño y un nuevo comienzo que se ajuste a nuestro enfoque militar en nuestra lucha por el título de MotoGP™ 2023. Como parte de la fuerte alianza global entre Yamaha y Monster Energy, la nueva imagen también será adoptada por los equipos de fábrica de Yamaha en MX y Supercross, mostrando nuestra unión.También estamos agradecidos a nuestros sponsors oficiales, partners y proveedores, con muchos de los cuales mantenemos una larga colaboración. Competir en la máxima categoría del motociclismo nunca ha sido tan difícil como el año que viene, y gracias al compromiso y entusiasmo de nuestros sponsors podemos concentrarnos en volver a traer el trofeo a casa. Un calendario repleto de carreras y Carreras al Sprint adicionales significan que tenemos que estar concentrados, ser adaptables y eficientes desde el comienzo de los test de MotoGP™ en 2023".