Francesco Bagnaia, el campeón que Ducati buscó durante 15 años

7 victorias, 10 podios, 5 poles, 3 vueltas rápidas y 189 vueltas lideradas han sido datos suficientes para que el piloto de Ducati se corone en este 2022 El discípulo de Valentino Rossi no quiso correr riesgos excesivos en el Ricardo Tormo y cruzó la línea de meta en la octava posición

El italiano Francesco, como le gusta que le llamen, Bagnaia, es un campeón "de casta", pues su pasión por las motos le viene desde muy pequeño: su padre y su tío eran aficionados y muchas veces se lo llevaban a los circuitos. Desde pequeño se enamoró de Ducati y su sonido, ya que su tío tuvo algunos modelos como la 996 y 998.

Ahora, tras ser octavo en la despedida de Suzuki en el Ricardo Tormo, puede presumir de ser el primer piloto de la historia de Ducati que ha logrado cuatro victorias consecutivas (Assen, Silverstone, Red Bull Ring y Misano), y es el tercer piloto de la fábrica de Borgo Panigale con más victorias, solo por detrás de Stoner y Dovizioso, con siete victorias esta temporada, solo Stoner logró más victorias (10) en una sola temporada.

Bagnaia y su habitual dorsal 63 tienen una curiosa historia pues su número favorito es el 21, el que usó en su época en Moto3, pero al subir a Moto2 ese dorsal estaba "ocupado" por su compatriota Franco Morbidelli y tuvo que optar por otro número. La solución fue fácil: sumó otro 21 al suyo y puso en su moto el 42.

Como al subir a MotoGP el 42 también estaba ocupado (Àlex Rins), decidió volver a sumar otros 21 al 42 con el que subía de Moto2 y así nació su clásico 63, tres veces 21.

Sigue MotoGP en DAZN. Activa tu cuenta y podrás disfrutar de los partidos en vivo

A pesar de lo complicado que resulta ser piloto de competición y los largos períodos de tiempo que se pasan fuera de casa, Bagnaia es muy familiar, es el mediano de tres hermanos, con Carola, su hermana 20 meses más mayor que él y quien le acompaña y le hace de asistente en todas las carreras, y Filippo, el pequeño, que tiene 15 años.

Passing the baton to his protege! 🤝@ValeYellow46 has to be mad proud of @PeccoBagnaia 🤩🤩🤩#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/1CyEMbKrZn