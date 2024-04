Una soltera de 'First Dates' frena en seco a su cita: "Me ve una golfilla facilona, y no"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Sonia (51 años) y Umberto (56). Al conocerse, la mujer ha explicado que "no está mal", pero busca un "hombre varonil y masculino" algo que no ve en él. Sin embargo, al soltero le ha gustado: "Está guapa. Se ve que es una persona que se cuida mucho y se arregla".

Durante la cita se han ido conociendo y la comensal ha asegurado que lo ve apagado: "No tiene chicha". Cuando le ha preguntado sobre la última vez que se ha divertido, Umberto ha comentado que no se acuerda, algo que Sonia no es capaz de entender: "Muy mal. Te falta chispa en la vida, ¿qué te pasa? (...) Lo veo muy parado para mí".

En la sala privada, les han puesto música y la comensal se ha sorprendido: "Yo no sé bailar. Bueno va, cógeme un poco. Yo no puedo hacer esto. ¿Cómo nos ponen esto?". Tras esto, el soltero ha asegurado que le ha gustado: "Me pone comportándose así, con su manera de ser".

La mujer le ha dado un beso y le ha explicado que es una mujer liberal, algo que ella misma cree que Umberto ha podido malinterpretar: "Él sabe que soy una mujer liberal porque se lo he dicho y ya me ve una golfilla facilona, y no (...) No tengo problema en darle un beso. Lo que no le daré es mi cuerpo para mantener una relación porque no me provoca".

En la decisión final, Umberto ha declarado que tendría un segundo encuentro con ella porque le ha gustado. Sin embargo, Sonia ha explicado que no tendría una segunda cita porque le falta "algo" y cree que durante toda la cena ha tenido que "llevar las riendas", algo que no le ha gustado.