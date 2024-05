Esta soltera de 'First Dates' vacila e insulta a su cita: "Es más corto que las mangas de un chaleco"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Susana es catalana, tiene 51 años y es monitora infantil. ''Soy muy dicharachera, tengo el espíritu joven'', confesaba. Su cita es David, un soltero catalán de 55 años que se define como una persona simpática y sociable.

Cuando Susana le veía por primera vez se quedaba sin palabras con su estilismo. ''He pensado... ¿qué viene a arreglar algún mueble o algo? Viene con el uniforme'', aseguraba ella.

Y es que la cita no comenzaba del todo bien, ya que Susana no podía parar de "vacilar" a su cita.

Ella le dijo que era de Mollet, él ha pensado en Mollet del Vallès, pero ella le soltó que era de "Mollet de Mar". David dudó al no reconocer el lugar, pero le ha soltado "vale" y ella se ha tronchado de la risa porque se lo estaba inventando "es más corto que las mangas de un chaleco"

Otro de los puntos de tensión de la cita fue cuando hablaban de religión. Ambos confesaban ser creyentes pero la efusividad y el compromiso de David con la fe dejaba a la soltera sin palabras. ''Yo rezo antes de irme a dormir un Padre Nuestro y un Ave María'', afirmaba él. ''Madre mía, me han traído aquí un casi cura'', aseveraba ella.

A pesar de que la cita transcurría de manera agradable, la química de la pareja no había surgido, por lo que Susana rechazaba a su cita en la decisión final.