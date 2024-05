El PSG se pone duro con el Barça por Simons

Xavi Simons es uno de los objetivos del Barça para el próximo proyecto deportivo. Xavi Hernández se plantea la opción de traer a dos interiores teniendo en cuenta que Gavi no podrá volver al máximo hasta finales de año y el canterano blaugrana gusta muchísimo para entrar en la rotación. El Barça solo se plantea una cesión con el OK del jugador, pero el PSG no piensa facilitarle las cosas al club blaugrana. Los parisinos cierran la puerta a una cesión y solo se plantean repescarle para que juegue ya a las órdenes de Luis Enrique o una venta definitiva que vaya por encima de los 60 millones de euros.

Simons ha explotado definitivamente en el Leipzig tras su paso por el PSV. El futbolista formado en La Masia lleva ya nueve goles esta temporada y 15 asistencias de gol confirmándose como uno de los jugadores con mayor proyección de Europa a sus 21 años. El futbolista acudirá a la Eurocopa y hay varios equipos que se han interesado por su futuro si el PSG abre la puerta aunque el centrocampista desearía regresar a Barcelona.

El PSG se plantea ya seriamente darle espacio en su primera plantilla. Van a realizar una revolución tras la salida de Mbappé y cuentan con el internacional holandés. Simons no tiene nada claro seguir en París a pesar de que firmó contrato hasta el 2027, por lo que su situación puede ser complicada. En todo caso, el PSG no quiere cederle de nuevo y le planteará un traspaso si desea marcharse, pero por cantidades prohibitivas para el Barça. Su tasación de mercado es de 80 millones de euros, pero podría salir por unos 60 más variables.

La postura de Simons es clara: escuchará al PSG pero su deseo es poder jugar en el Barça e intentará forzar para que se pueda cumplir. Otra cosa son las relaciones complicadas entre los dos clubs y la necesidad de los parisinos en reforzar su centro del campo o en generar recursos para fichar. Y Simons se ha convertido en un activo importante que no piensan regalar con un préstamo de una temporada.

El PSG tiene ya ofertas de venta -el Leipzig sería una de ellas- pero no ha tomado la decisión sobre su salida. A Luis Enrique le gustaría verle en el equipo y en París están convencidos de que puede ser un jugador importante. El Barça solo se plantea pedir una cesión ya que el objetivo prioritario como interior es Bernardo Silva por quien sí estarían en disposición de realizar una oferta de compra. Simons sería la guinda al pastel en el centro del campo y la negociación puede ser dura, pero en los próximos días ya habrá una cumbre en el que se podría aclarar algo. El Barça, en contacto con el jugador, va a estar muy pendiente de la decisión final del PSG aunque no son optimistas.