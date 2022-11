Séptimo triunfo de Guevara, subcampeonato de Sergio y doblete de GasGas

El balear consiguió el séptimo triunfo del curso, el cuarto en España, a costa de tirar del grupo sin compasión. Solo Öncü pudo aguantar el ritmo del campeón hasta la última curva Sergio García Dols, que quedó en tierra de nadie, completó el podio y consigue el subcampeonato en un doblete histórico para GasGas

Nuevo episodio de dominio apabullante por parte de Izan Guevara, que llevó la carrera cómo y por dónde quiso, al igual que la Qualy. El balear arrancó con una fuerza descomunal y rápidamente descartó a casi todos sus rivales, dejando a Deniz Öncü como único candidato a pelearle los veinticinco puntos.

La séptima victoria del curso, la cuarta en España para conseguir el pleno en nuestro país, estuvo a punto de diluirse en la última vuelta, después de que el piloto turco consiguiera ejecutar una maniobra excelente en la curva 8 del Ricardo Tormo. Pero Izan, muy astuto, salió con más velocidad de la última curva y consiguió rebasarle antes de la línea de meta.

Sergio García Dols completó el podio para acabar de asegurar el subcampeonato del mundo, lo que se convierte en un doblete histórico para el equipo de GasGas. Dennis Foggia y Ayumu Sasaki completaron el Top5.

What a ride, what a race, what a season 👏@IzanGuevara28 celebrates his race win in style 🥇#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/QdJpcUYUmS