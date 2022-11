Pedro Acosta y Augusto Fernández: doblete en Valencia y título mundial

El de Mazarrón consiguió su tercera victoria del curso y también el título de rookies tras la caída de Alonso López cuando peleaban de tú a tú Segundo fue Augusto Fernández, que certificó el doblete para Aki Ajo y también el título de campeón del mundo. Ai Ogura acabó por los suelos

Del éxtasis de GasGas al del Red Bull KTM Ajo. Final inmejorable de temporada para el equipo de Aki Ajo, que consiguió la victoria de la mano de Pedro Acosta -la tercera del curso-, y dos títulos: el de campeón del Mundo de Augusto Fernández y el de rookies, que cosechó Pedro Acosta tras un gran fin de semana.

No lo tuvieron fácil de inicio ninguno de los dos pilotos de KTM: Alonso López apretó de lo lindo a Pedro Acosta en el inicio y, Ai Ogura salió con todo para colocarse en P2 y quedarse, durante las vueltas que se mantuvo en pie, muy, muy cerca de recuperar el liderato respecto a Augusto, que rodaba quinto.

Leaping into history 💥@Afernandez37 is your new #Moto2 World Champion! 👑#FastAF 🐰 pic.twitter.com/DvjkQUsoCS