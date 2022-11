Marc Márquez: "Estoy dispuesto a arriesgar por el podio"

El piloto de Cervera consiguió una P2 muy meritoria solo por detrás de la Ducati de Jorge Martín. "Nuestra oportunidad pasa por salir bien", anotó Sobre los títulos que hay en juego mañana, el ocho veces campeón del mundo se moja por 'Pecco' Bagnaia y Augusto Fernández

El español Marc Márquez, segundo en Q2 para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, se ha mostrado muy contento con el resultado obtenido este sábado porque le mantiene con la esperanza de obtener este domingo un podio.

"The most important thing for me is that speed is there" 🎙️ - @marcmarquez93



After taking P2 in the final qualifying of the year, the 8-time champion looks back at his "strange" 2022 season amid struggles and recoveries ⚠️#TheDecider pic.twitter.com/ovvJIC3pOx