Augusto Fernández, 24º campeón del mundo para España

El balear reguló a la perfección sus necesidades a lo largo de toda la carrera y fue capaz de entrar muy cerca de Pedro Acosta, que ganó en Cheste Cuatro victorias y nueve podios avalan al nuevo campeón del mundo de Moto2, que dará el salto este martes para subirse por primera vez a la GasGas de MotoGP

Augusto Fernández se ha convertido en el vigésimo cuarto campeón del mundo del motociclismo español tras dar a España el quincuagésimo séptimo título mundial, gracias a su segunda posición en el GP de la Comunidad Valenciana disputado en el Ricardo Tormo de Cheste.

El mallorquín quiso "agradecer a mi entorno, a mi equipo, a mi familia y, por supuesto, a la afición. No me lo creo aún. Tengo que asimilar todo esto poco a poco. He intentado ganar para cerrarlo de la mejor forma, pero Pedro estaba muy fuerte aquí y no quería tirarlo todo por la borda.

Antes que él y en esta misma temporada, consiguió en Australia el título de campeón del mundo de Moto3 el mallorquín Izan Guevara (GasGas), que relevó en la tabla de campeones a Pedro Acosta, quien consiguió proclamarse campeón del mundo de la misma categoría de Moto3 en su primer año, un hito deportivo sólo conseguido anteriormente por el italiano Loris Capirossi (Honda) en 1990.

El piloto de Mazarrón, ganador de este último GP del curso y ya en el parque cerrado, comentó que no entendía "qué había ocurrido con Alonso al inicio de la carrera, la verdad. Pero bueno, sobre la carrera, nada, muy contento, tenía ganas de volver a demostrar que estamos aquí por algo. Pero vaya, hoy no es mi día, es el de Augusto, así que muchísimas felicidades para él, porque se lo merece", comentó.

En esa misma categoría, en 2020, logró el título otro español, Albert Arenas, vigésimo primer nombre propio de una larga lista, que logró proclamarse campeón en Portugal, en el mismo emplazamiento que Acosta. Antes que Arenas y también en 2020, Joan Mir incrementó la lista de títulos mundiales al sumar el quincuagésimo tercero.

Hay un total de catorce pilotos con un título mundial, en tanto que los diez restantes acumulan más de un galardón del orbe y, en esa relación, continúa siendo Ángel Nieto el piloto más laureado, con "Doce más uno" títulos mundiales, y tras él se encuentra Marc Márquez con ocho (seis en MotoGP, uno en Moto2 y uno en Moto3), Jorge Lorenzo con cinco, tres de ellos en la categoría reina de MotoGP, y dos en los 250 c.c. el primero.

Tras ellos se encuentra el ya retirado Jorge Martínez "Aspar", jefe de equipo de Izan Guevara, con cuatro títulos mundiales, tres en los 80cc y uno en los 125cc, ambas categorías ya extintas en el calendario del mundial de motociclismo, y con dos títulos mundiales se encuentran Alex Crivillé, que fue el primer español en conseguir un campeonato del mundo de la categoría reina del motociclismo, los 500cc, en el año 1999, diez años después de lograr su primer entorchado mundial en los 125cc sobre una moto española, la JJ Cobas.

Además de Alfonso "Sito" Pons, el primero en conseguir un título mundial de una categoría considerada superior, los 250cc, por partida doble, en 1988 y 1989, Ricardo Tormo está con dos de 50cc (1978 y 1981), Alex Márquez, en Moto3 y Moto2 (2014 y 2019), y Joan Mir, en Moto3 y MotoGP (2017 y 2019).

La lista de los veinticuatro campeones del mundo españoles y los 57 títulos mundiales, es la siguiente:

1. Ángel Nieto 13 (12+1) 50cc (1969-1970-1972-1975-1976-1977)/125cc (1971-1972-1979-1981-1982-1983-1984)

2. Marc Márquez 8 125cc (2010)/Moto2 (2012)/MotoGP (2013-2014-2016-2017-2018-2019)

3. Jorge Lorenzo 5 250cc (2006-2007)/MotoGP (2010-2012-2015)

4. Jorge Martínez "Aspar" 4 80cc (1986-1987-1988)/125 c.c. (1988)

5. Dani Pedrosa 3 125cc (2003)/250 (2004-2005)

6. Ricardo Tormo 2 50cc (1978-1981)

7. Sito Pons 2 250cc (1988-1989)

8. Alex Crivillé 2 125cc (1989)/500 c.c. (1999)

9. Alex Márquez 2 Moto3 (2014) y Moto2 (2019)

10. Joan Mir 2 Moto3 (2017) y MotoGP 2020)

11. Manuel Herreros 1 80cc. (1989)

12. Emilio Alzamora 1 125cc (1999)

13. Álvaro Bautista 1 125cc (2006)

14. Julián Simón 1 125cc (2009)

15. Toni Elías 1 Moto2 (2010)

16. Nicolás Terol 1 125cc (2011)

17. Pol Espargaró 1 Moto2 (2013)

18. Maverick Viñales 1 Moto3 (2013)

19. Tito Rabat 1 Moto2 (2014)

20. Jorge Martín 1 Moto3 (2018)

21. Albert Arenas 1 Moto3 (2020)

22. Pedro Acosta 1 Moto3 (2021)

23. Izan Guevara 1 Moto3 (2022)

24. Augusto Fernández 1 Moto2 (2022).