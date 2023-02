Verstappen y Checo presentan sus cascos para 2023

A dos días de estrenar pretemporada en Bahrein, los pilotos de Red Bull lucen los nuevos diseños de sus respectivos cascos Se espera que este año tanto el mexicano como el neerlandés renueven sus modelos en varias ocasiones, ya que desde 2020 está permitido

Max Verstappen , actual bicampeón del mundo de Fórmula 1, será de nuevo el hombre a batir en la temporada 2023, que está a punto de comenzar. A dos días para el inicio de los test oficiales en Bahrein, donde la próxima semana arrancará el Mundial, el neerlandés y su compañero Sergio Pérez han desvelado los diseños y colores que lucirán en sus respectivos cascos para empezar, aunque se espera que tanto Max como el mexicano renueven sus modelos en varias ocasiones, ya que desde 2020 está permitido en el reglamento.

New season, new helmet 🔥



For this year’s helmet I wanted to go back to the roots a bit more, with a more old-school design.



Looking forward to racing with this one 👌



Mini helmets are now available for pre-order on https://t.co/46lRXQtA7q 🔗 https://t.co/6Qz7ARmfid pic.twitter.com/YhadVuC5lE