¿Qué pilotos elegiría Verstappen para su 'dream team'?

"Iría a por un piloto experimentado, así que me quedaría con Fernando (Alonso). Después, ficharía a un tipo joven, y pondría a Lando (Norris) en el coche", asegura Max El bicampeón neerlandés no oculta su admiración por el piloto asturiano, que fue uno de sus ídolos de infancia y aún sigue sorprendiéndole

No es ninguna sorpresa que Max Verstappen se declare admirador del talento de Fernando Alonso, que fue su ídolo de infancia y dos décadas después comparte parrilla con el bicampeón neerlandés y sigue asombrándole con sus habilidades al volante. Por eso, Max no ha dudado ni un segundo en señalar a Alonso como uno de los dos pilotos que formarían su hipotético 'dream team' en la F1 su él estuviera en la posición de jefe de equipo.

En un juego al que se ha prestado el piloto de Red Bull que publica 'Mobil 1 The Grid', Verstappen asegura que "de las personas que actualmente son capaces de ser directores de un equipo, siempre me quedaría con Christian Horner. En cuanto a los pilotos... Encuentro realmente difícil elegir, creo que hay muchos pilotos muy buenos", dice.

" Creo que, probablemente, iría a por un piloto experimentado, así que me quedaría con Fernando (Alonso). Después, ficharía a un tipo joven, y pondría a Lando (Norris) en el coche. Sí, Fernando y Lando serían mi pareja de pilotos", sentencia.

If @Max33Verstappen were to ever become a team boss, this would be his dream line-up 🌟

#F1 @redbullracing pic.twitter.com/pVItJ3Ixhs