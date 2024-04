Este es el pastizal que gana Isabel Pantoja en cada concierto, aunque lo suspenda

A pesar del exitazo que Isabel Pantoja tuvo en su concierto en el WiZink Center de Madrid, la tonadillera se ha visto obligada a hacer un parón en su gira por problemas de salud. Y es que anunciaba que padecía tromboflebitis.

Se trata de un proceso inflamatorio que hace que se forme un coágulo de sangre que bloquea una o más venas, y que por lo general afecta a las piernas. Esta afección ha provocado que Isabel Pantoja haya tenido que cancelar algunos de sus conciertos programados.

El pasado 23 de abril la cantante anunciaba, a través de un comunicado, que, por razones de salud; se veía obligada a posponer el concierto que iba a tener lugar el 30 de abril en Tenerife. El comunicado dictaba que la decisión "no se había tomado a la ligera". No será hasta el próximo 25 de mayo cuando está previsto que la tonadillera vuelva a subirse a un escenario en Zaragoza.

"Puede que también se suspenda. La situación de salud de Isabel Pantoja podría no ser tan leve como nos han contado", declaraban en 'Fiesta'. Sin embargo, la cancelación de los conciertos no es causa para que Isabel no cobre y es que, según confirma la revista Lecturas, la tonadillera cobra 80.000 euros por concierto.

Esta cifra entra en las cuentas de Isabel haya o no realizado el concierto. "Se trata de una compañía de seguros que se dedica a avalar este tipo de grandes giras donde hay mucho dinero de por medio y donde hay mucha gente que trabaja y vive de eso, no solamente Isabel Pantoja", explican desde la revista.