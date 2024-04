La opinión de Verstappen sobre el posible fichaje de Alonso por Red Bull: "Sería raro..."

Fernando Alonso y Carlos Sainz son protagonistas principales en la 'silly season' de Fórmula 1. El mercado de pilotos está en plena ebullición y nadie en el paddock de libra de comentar los rumores. Por supuesto, tampoco el tricampeón Max Verstappen, que se ha referido al posible fichaje de Alonso por Red Bull en una charla con 'De Limburger'.

"Me da igual quién sea mi compañero, también con Alonso. Nos llevamos muy bien, eso no es un problema. Aunque pienso en el futuro del equipo y Red Bull era conocido por dar oportunidades a los jóvenes con talento. Sería raro traer a un piloto de 43 años...", afirma Max.

"No tengo nada en contra de Fernando, pero ya se rompió la tendencia con Checo, que tampoco pertenecía a la cantera de jóvenes talentos de Red Bull. El fichaje de Sergio ya no encajó en esa filosofía, menos aún sería fichar a alguien de 43 años. Aunque en el fondo me da igual quien venga. Creo en mí mismo y, en mi opinión, puedo batir a cualquiera", añade el neerlandés.

Helmut Marko va en la misma línea: "El contrato de Pérez expira a finales de este año, aunque apenas estamos en abril, las discusiones sobre el mercado de pilotos ya están acaloradas. En el paddock todo el mundo habla con todo el mundo, pero esto no me sorprende. ¿Poner dos súper campeones en el mismo equipo? Creo que sería difícil...".

Ante el binomio Verstappen-Marko, a los que ya les va bien la idea de un piloto en rol secundario en lugar de dos 'gallos' en el mismo gallinero, el director de Red Bull Christian Horner sí vería con agrado una dupla poderosa y en igualdad de condiciones para luchar con Max, ya sean Alonso o Sainz.