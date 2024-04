Checo Pérez pone plazo a Red Bull por su futuro ¿le presiona Sainz?

Sergio Pérez está protagonizando un espléndido inicio de temporada, con tres podios en cuatro carreras, siempre secundando a su compañero Max Verstappen, líder del Mundial. Unos resultados con los que espera que Red Bull se decida a renovar su contrato, que expira a final de temporada. En el paddock muchos piensan que de seguir así, el mexicano se quedará donde está, pero si sufre un bajón de rendimiento similar al del curso pasado, el equipo se decantará por Carlos Sainz, que empezó su carrera deportiva en la cantera de Milton Keynes y junto a Max en Toro Rosso.

Por el momento, los dos vértices de la cúpula de Red Bull, Christian Horner y Helmut Marko no han sido demasiado contundentes sobre la continuidad de Checo, si bien ambos han subrayado sus buenas actuaciones desde que arrancó el Mundial en Bahrein.

Este domingo, tras terminar segundo en el Gran Premio de Japón, Pérez puso plazo a Red Bull para conocer su futuro. Espera recibir noticias en breve. ¿Sientes alguna presión extra en este momento?", le preguntaron en Sky F1 en referencia a la racha de Sainz, sin equipo para 2025. "No, estoy bastante relajado al respecto, estoy en mi temporada 14 en Fórmula 1 y venga lo que venga me siento muy contento con lo que he logrado en este deporte hasta ahora...", dijo el mexicano.

"El mercado se está moviendo, en las siguientes semanas habrá movimientos y espero que en un mes sepa lo que vendrá el próximo año para mí", añadió Checo, positivo de cara a las próximas citas del calendario: "En pistas como Suzuka necesitas mucha confianza para las curvas de alta y media velocidad. Y creo que lo encontramos. En la crono estuvimos cerca de Max. Y una vez que tengamos ese buen impulso, podremos mejorar más".