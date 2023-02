Fernando Alonso empieza con problemas en Bahrein

El piloto asturiano rompe el fondo plano del Aston Martin en la primera jornada de pretemporada en el circuito de Sakhir Por la mañana el reserva del equipo Felipe Drugovich también ha tenido problemas de tipo electrónico ya solventados

Se acabó la espera. Fernando Alonso se ha subido hoy por primera vez al Aston Martin en unos test oficiales y ha completado sus primeras vueltas de la pretemporada en el Circuito de Sakhir, en Bahrein, al volante del nuevo AMR23, con el que el miércoles ya tuvo una breve prueba en solitario y el pasado día 15 acumuló los 100 kilómetros permitidos por cada equipo para realizar un día de filmación promocional.

Alonso ha comenzado su turno con máxima expectación y cámaras frente al box de Aston Martin. El asturiano, que este año disputará su vigésima temporada en la Fórmula 1, se siente en plena forma con vistas al inicio del Mundial, del 3 al 5 de marzo, también en Bahrein. Sin embargo, para que su nueva aventura en Aston Martin no termine en frustración, el equipo de Silverstone debe confirmar el paso adelante dado este invierno. Tras una primera vuelta de instalación, Fernando se ha bajado del coche para que los mecánicos e ingenieros de Aston Martin trabajaran en el coche e incluso se ha quitado el casco para seguir la sesión desde el muro a la espera de poder volver a pilotar.

La demora ha hecho pensar en que Alonso había detectado algún problema en su primera vuelta y tal como ha explicado Antonio Lobato en la retransmisión de DAZN al parecer el asturiano ha dañado el fondo plano del coche en el simulacro de pit stop.

