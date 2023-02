Oficial: Drugovich sustituirá a Stroll y se alternará con Alonso en los test de Bahrein

Aston Martin ha confirmado que Drugovich, actual campeón de la F2, se subirá al coche de Stroll, baja en los test por una caída en bicicleta Se descarta que Alonso asuma en solitario los tres días de pruebas para dar rodaje al júnior brasileño ante la posibilidad de que Stroll se pierda también la primera carrera

Aston Martin ha confirmado oficialmente que su piloto reserva Felipe Drugovich participará en los test de pretemporada que arrancan este jueves en Bahrein en sustitución de Lance Stroll, que ha causado baja tras sufrir una caída mientras entrenaba en bicicleta en Málaga y ha sido intervenido de sus lesiones en una mano por el doctor Xavier Mir en Barcelona.

El joven piloto brasileño, actual campeón de la F2, compartirá el volante del AMR23 con Fernando Alonso, tras descartarse que el asturiano ruede en solitario los tres días de test, tal como hizo Lando Norris el pasado año en los ensayos oficiales, cuanto Daniel Ricciardo dio positivo por Covid-19.

La idea es que Drugovich pueda acumular rodaje con el monoplaza de F1 por si se diera el caso de que Stroll no se recupere a tiempo para disputar la primera carrera de la temporada, programada también en el circuito de Sakhir, en Bahrein, del 3 al 5 de marzo. Para entonces, Aston Martin también podría contar con su tercer piloto, Stoffel Vandoorne. El belga, que ya fue compañero de Alonso en McLaren, compite esta semana el E-Prix de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) de Fórmula E.

De momento el equipo de Silverstone ha confirmado que Drugovich será el sustituto de Stroll, aunque sólo ha desvelado su alineación para el primer día de test, el jueves.

UPDATE: @FelipeDrugovich will attend the Bahrain test to share driving duties with Fernando Alonso. Felipe is scheduled to drive AMR23 on Thursday morning with Fernando taking over in the afternoon.



Schedule for Friday and Saturday to be confirmed. pic.twitter.com/RQK1sREbuo