Ya puedes lucir los colores de Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso

Fernando Alonso apuesta por el verde en la Fórmula Uno y luce su nuevo escudo de Aston Martin

El mundial de Fórmula 1 en esta temporada 2023 cada vez está más cerca, y los equipos ya han comenzado a presentar sus líneas de ropa oficial. Recientemente hemos podido ver los nuevos colores que lucirá Fernando Alonso tras su reciente incorporación al equipo británico Aston Martin.

El piloto asturiano, que finalizó noveno la pasada temporada, busca conseguir el ansiado tercer título y afronta la temporada con mucha ilusión en Aston Martin.

Aston Martin ya presentó su nueva ropa de circuito y su nueva gorra, donde destacan las alas doradas extendidas características de la firma británica.

Inside the mind of Fernando Alonso.



As @alo_oficial prepares for his first season with AMF1, the double World Champion opens up about why he joined the team, what it needs to do to win and learning from Michael Schumacher.



Tap below to read the exclusive UNDERCUT interview.