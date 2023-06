Piastri sobre su renuncia a Alpine: "Fue una elección bastante fácil”

El piloto australiano explicó el episodio del año pasado tras el fichaje de Alonso por Aston Martin Piastri, tras el paso por la Junta de Reconocimiento de Contratos de la FIA, acabó en McLaren

El culebrón de final de la temporada pasada en y un secundario que se vio metido de lleno e Alpine tuvo un protagonista claro, Fernando Alonso, y un secundario que se vio metido de lleno en la espiral del mercado, Oscar Piastri.

Tras anunciar el asturiano su marcha por sorpresa a Aston Martin, Alpine anunció como piloto a Piastri, quien apenas unas horas después desmintió el fichaje.Finalmente, tras el paso por la Junta de Reconocimiento de Contratos de la FIA, el joven australiano acabó en McLaren y Pierre Gasly, a su vez, en Alpine.

Muchos meses después de ese episodio, y con las aguas ya calmadas, Piastri explicó cuáles fueron los motivos de su reacción en aquel momento. “Se ha dicho y escrito mucho sobre ello, así que no necesito entrar en detalles, pero para mí nunca fue una elección directa entre un asiento en Alpine y un asiento en McLaren”, comentó en una entrevista para la publicación especializada ‘Motorsport’.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

Seguridad en Mclaren

“Al final, hubo un abuso de confianza en Alpine y por otro lado, McLaren me dio la seguridad que buscaba en la Fórmula 1, una seguridad que no tenía cuando llegué de la Fórmula 2 un año antes. No pude disputar ninguna carrera y existía la posibilidad de que volviera a ocurrir lo mismo este año”, zanjó el piloto de Melbourne.

“Fue una elección bastante fácil para mí en aquel momento, para asegurar mi propio futuro, y también para poder hacerlo en un equipo fantástico",”, indicó.