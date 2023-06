El consejo de veterano de Alonso a Verstappen

"No hay garantías en F1. Cuando yo gané mis dos campeonatos, pensé que ganaría algunos más y que tendría muchas victorias en mi cuenta", recuerda Fernando "Hasta que cambien las reglas en 2026, Red Bull luchará por los títulos y es muy posible que Max siga ganando carreras y dominando, pero no puede relajarse", advierte

Con dos títulos mundiales consecutivos Max Verstappen sigue creciendo como piloto y parece tener encarrilado el tercero, con 53 puntos de ventaja cuando solo se han disputado siete de los veintidós grandes premios de la temporada 2023 en la Fórmula 1. Sin embargo, Fernando Alonso ha querido ofrecerle un consejo partiendo de su propia experiencia, cuando fue campeón en 2005 y 2006, y le ha recordado al piloto de Red Bull que " en este deporte no hay garantías" y señala que tras ganar sus dos Mundiales, él también pensaba que seguiría aumentando su palmarés.

"Hasta que cambien las reglas en 2026, Red Bull luchará por los títulos, por lo que habrá muchas posibilidades de que Max siga ganando carreras y dominando en la Fórmula 1 como está haciendo. Es joven, el calendario es más largo que nunca y con 24 oportunidades de ganar cada año puede romper récords", ha comentado Alonso en declaraciones que publica la agencia de noticias PA.

Pero, pese a la ventaja de Red Bull y la impresionante forma de Verstappen, Alonso avisa de que no se pueden relajar: "No hay garantías. Cuando yo gané mis dos campeonatos, pensé que ganaría algunos más y que tendría muchas victorias en mi cuenta, así que Max no puede relajarse, porque las cosas pueden cambiar rápidamente", advierte.

Alonso también está convencido de que Lewis Hamilton volverá a estar pronto en la lucha por el Mundial: "Hamilton estará en la contienda por el octavo título. No sé si será el próximo año o en el futuro, pero tendrá otra oportunidad para ganar, eso seguro. Mercedes es un equipo muy fuerte, Lewis es un piloto muy fuerte y uno no olvida cómo pilotar de una temporada a otra", subraya.

Alonso, que no duda en confesar su admiración por el que ha sido uno de sus grandes rivales: "El Mercedes no ha sido fácil de conducir, no era un coche rápido, pero todos los fines de semana hemos visto que Lewis siempre está ahí: cuarto, quinto, cuarto... Ha estado conduciendo por encima del coche", cierra.