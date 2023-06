Sainz: "Entiendo que la gente esté más pendiente de Alonso"

"En Ferrari no estamos donde queremos, somos los primeros autocríticos y estamos trabajando en mejorar", asegura el piloto madrileño ante los micrófonos de la cadena SER "Para Fernando tiene que ser muy bonito, después de tantos años en la Fórmula 1, ver que la gente se ha reenganchado a este deporte por él", dice Carlos

En una extensa entrevista concedido al programa ‘El Larguero’ de la SER, Carlos Sainz ha analizado su actuación en el GP de España, los problemas que está teniendo este año Ferrari y también el pulso de Madrid y Barcelona por la F1. Pero lo más remarcable ha sido su opinión sobre las constantes comparativas con Fernando Alonso y el hecho de que sea el asturiano el que acapara la atención de los aficionados españoles.

“En lo deportivo ha sido un año que empezó de manera complicada. Aún así, no me puedo quejar y me va bien. La Fórmula 1 siempre es relativa, el coche que ha hecho Red Bull es de los más dominantes y Mercedes parece que ha encontrado la dirección correcta. En Ferrari no estamos donde queremos, somos los primeros autocríticos y estamos trabajando en mejorar. Esto es lo que hay de momento y nos centramos en sacar lo máximo posible”, comentó Sainz sobre la mala situación que atraviesa Ferrari.

“No hay que ser un genio para saber que Red Bull es muy difícil de alcanzar esta temporada, lo cual no quiere decir que Ferrari no pueda. Nosotros lo vamos a intentar y estaremos atentos para pescar una victoria. A Max junto a un Red Bull tan dominante y sin presión es complicado forzarle el error”, consideró.

Sobre la decepción encajada en Barcelona, donde acabó quinto tras arrancar segundo en parrilla, Sainz señaló que “antes de la carrera estaba relativamente confiado. Pero me ha pasado ya varias veces, que llega el día de la carrera y me olía que nos iba a costar mantenernos en el podio. Por estar en casa pensé que haciendo una carrera perfecta se podía hacer un podio. Fue como un desangrado lento hasta ser quintos…”, comentó. “Fue increíble. Jamás vi un circuito de Barcelona tan lleno y tan a tope. Disfruté mucho el Gran Premio y me dio rabia no haberle podido dar un podio a los aficionados”.

Carlos aseguró que no le duele que los aficionados estén más pendientes de Alonso que de él: “Lo veo y lo entiendo perfectamente. Es algo natural. Ha sido dos veces campeón del mundo. No es algo que me moleste ni me preocupe. Lo único que quiero recalcar es que yo estoy en la Fórmula 1 por mí, pero también por España, para brindar a mi país podios y carreras. Para Fernando tiene que ser muy bonito. Después de tantos años en la Fórmula 1, ver que la gente se ha reenganchado tiene que ser muy bonito. Creo que lo está disfrutando”, subrayó el piloto madrileño

“Creo que Barcelona era el peor circuito para Ferrari. Me da rabia que el Gran Premio de casa es el que peor le venía a nuestro coche. Canadá es todo lo contrario, allí iré a por el podio”, advirtió Sainz, que no quiso mostrar su postura a favor de la candidatura de Madrid para tener un gran premio de F1: “Lo estoy siguiendo y monitorizando. Yo quiero que haya un Gran Premio en España y me da igual que sea en Barcelona o Madrid. Tienes que ofrecer un proyecto que sea capaz de competir con sitios como Miami. Yo creo que la Fórmula 1 quiere seguir viniendo a España. Intentaré centrarme en ayudar a que España tenga un Gran Premio”.