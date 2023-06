Pepe Martí logra la pole de F3 en el Circuit

El piloto de Campos, de 17 años, viene de ganar en Mónaco y sube la 'apuesta' para Barcelona Representado por la agencia de management A14 de Fernando Alonso, sigue creciendo en su segundo año en F3

La primera pole española del fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya no ha sido para Fernando Alonso ni Carlos Sainz. La ha conseguido el joven barcelonés Pepe Martí, de 17 años, que en su segunda temporada en la categoría antesala de la Fórmula 3 está experimentando una espléndida progresión. El piloto de Campos Racing, que el pasado sábado logró una victoria de prestigio en Mónaco, abrirá la parrilla del domingo en Montmeló tras firmar otra exhibición.

Martí se ha impuesto en la pelea por la pole de la carrera principal de su categoría y ha superado a Barnard y Colapinto. El catalán que por primera vez saldrá desde la pole en la carrera de casa, ha marcado una última gran vuelta y ha sido el más rápido en el primer y segundo sector, suficiente para conseguir su propósito y superar por dos décimas a su inmediato perseguidor.

"No puedo quejarme, me he sacado la espina de poder ser el más rápido el sábado para salir delante el domingo, que llevaba todo el año intentándolo. El coche es muy competitivo este fin de semana y hemos hecho un buen trabajo. Ha sido difícil porque en el tercer sector había muchos problemas de tráfico pero he podido hacer una vuelta limpia", ha explicado Martí.

"Ganar el domingo es un sueño y no es imposible. En los test que hicimos aquí fuímos los más rápidos en ritmo de carrera y no es ninguna quimera pensar en la victoria", ha subrayado Pepe, con máxima ambición.

Sin la chicane el Circuit es "más divertido" según el piloto de Campos: "Antes el trazado era más técnico. Yo siempre he sido un piloto de curvas rápidas y a mi la actual configuración me da más sensaciones", reconoce.

Piloto de Alonso

Martí, representado por la agencia A14 de Alonso al igual que el líder de la F3 Gabriel Bortoleto, ha ganado ya dos carreras este año, en Bahrein y Mónaco, ambas al sprint los sábados. Pero la pole conseguida hoy en Barcelona le dará oportunidad de luchar por el trunfo en la carrera larga del domingo.

“Trabajar con la supervisión de Fernando es muy importante para mí. Hacemos sesiones de simulador antes de cada carrera. Él tiene un gran conocimiento de todos los circuitos y te explica las cosas, cada curva, con gran precisión: los pianos que usa, los que generan vibración en los neumáticos, cosas que hay que cambiar de clasificación a carrera, la gestión de las gomas…”, explica.