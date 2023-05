La Fórmula 1 revoluciona Barcelona

Carlos Sainz, protagonista en la presentación del GP de España, que arranca este viernes: "Prometo el máximo esfuerzo para dar un buen espectáculo en casa", dice El Circuit de Barcelona volverá a colgar el cartel de "completo" y se prepara para mejorar la experiencia del público en un fin de semana de afluencia masiva

Sin descanso, tras el fantástico espectáculo que deparó la prueba de Mónaco, la Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Barcelona. El Gran Premio de España se ha presentado este miércoles en el Village que desde hace unos días está instalado en el Port Vell, disparando el entusiasmo de los aficionados. Carlos Sainz lo ha visitado esta tarde y ha desgranado los argumentos para no perderse la cita en el Circuit de Barcelona. Para el piloto de Ferrari la prueba de casa puede ser un punto de inflexión después del mal inicio de temporada de la Scuderia, mientras que Fernando Alonso llega pletórico "después de las increíbles emociones en Mónaco". Diez años después de su última victoria en F1, precisamente en el trazado catalán y con un Ferrari, el asturiano aspira a todo con el monoplaza de Aston Martin, con el que ya suma cinco podios de seis posibles este año.

"Estoy muy contento de haber podido volver a organizar Grada CS55 este año en Barcelona. La afición española es muy especial para mí y es genial tener un sector dedicado a ellos. Solo tiene un defecto... ¡es demasiado pequeño! Sin embargo, sé que incluso fuera de esas gradas habrá muchos seguidores animándome y haciendo que la carrera en casa sea única. Me gustaría prometer a todos los aficionados el máximo esfuerzo para ofrecer un buen espectáculo en la pista y llevar a casa un gran resultado", asegura Sainz, muy motivado de cara a la prueba que arranca este viernes en el Circuit.

El piloto madrileño considera que la nueva configuración del trazado, que ha recuperado su versión original eliminando la chicane de la zona del Estadio, es un acierto: "Creo que el espectáculo mejorará y, por lo tanto, apoyo totalmente la decisión de la Fórmula 1 y los organizadores de volver a este diseño. Tengo curiosidad por ver cómo cambiarán los tiempos y las estrategias en la carrera", ha señalado Sainz.

"Barcelona tiene mucha historia porque fue aquí donde con 10 años, de la mano de mi padre, me enamoré de la F1. Cuando volví a casa le dije a mi padre que quería ser piloto de F1", ha recordado Carlos, que en su tercera participación vestido de rojo en el Circuit, considera "muy especial este gran premio, desde el lunes de la semana ya estás con el chip y los ánimos te van cargando las pilas".

"Un buen resultado aquí bate cualquier otro resultado, claro que ayudaría a olvidar lo de Mónaco. Pero la verdad es que este año está siendo raro porque voy cómodo en el coche , más tranquilo que el año pasado, pero luego por circunstancias la cosa se va al traste", ha admitido Sainz.

Alonso, que estos días tendrá el box número 33 en el Circuit, ha tenido un encuentro con sus fans esta tarde, minutos antes de la presentación oficial del gran premio. En declaraciones de su equipo, el asturiano ha comentado que "tenemos mucha experiencia en este circuito, lo conocemos bien, pero siempre es un buen desafío. Será interesante volver a correr sin una chicane al final de la vuelta, y espero que esto cree más oportunidades de adelantamiento”, augura.

El dominio de Red Bull

Aunque en Alonso y Sainz acaparan buena parte de la atención en el Gran Premio de España, el Mundial llega a la séptima cita de la temporada con Max Verstappen como líder sólido después de su victoria en Mónaco. El piloto neerlandés se mostró intratable incluso en un circuito urbano y revirado en el que Red Bull no pudo exprimir su punta de velocidad con el DRS. Además, el accidente de Sergio Pérez en la Q1 del sábado, hizo imposible la remontada desde la última plaza de la parrilla, lo que dejó sin puntos al mexicano, que ahora está ya a 39 de si compañero y tiene a Alonso, tercero en el Mundial, a solo 12 puntos. Como Sainz, también Max contará con una grada propia de animación, la Orange Zone, en la zona del Estadio y la Tribuna G.

Tradición

Josep Mateu , presidente del RACC, ha recordado la importancia y "la gran tradición de la F1, que empezó en Barcelona en 1951, en Pedralbes", y ha subrayado que "el valor de grandes eventos históricos como Mónaco o Indianápolis y que es algo que no todos los eventos pueden tener"

Dentro de esta tradición, destacan dos pilotos pioneros en Montmeló, Marc Gené y Pedro de la Rosa. Los dos han querido estar en la 'puesta de largo' de la edición 33. Gené, en representación de Ferrari, se ha referido a los problemas del SF-23 y ha indicado "el ritmo de carrera y la degradación como los dos caballos de batalla" de la Scudería.

Por su parte, Pedro de la Rosa, ahora embajador de Aston Martin, ha destacado que "en la F1 no hay milagros, el año pasado en Barcelona el equipo introdujo un coche nuevo y se quedó fuera de Q2. Desde entonces hemos sido el equipo que más hemos mejorado y más nos hemos reforzado. Cuando llegué en noviembre y me dieron los datos del túnel de viento y creí que se habían equivocado. Pintaba bien, pero no tanto. Los técnicos han dado en el clavo".

Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló, ha remarcado la influencia de la F1 para la localidad del Vallés: "Ha puesto el nombre de la ciudad en el mapa mundial y esta vez además, todo el que nos visite tendrá oportunidad de disfrutar de varias actividades que hemos organizado con motivo del gran premio".

Una experiencia mejorada

Después de los problemas de la última edición disputada en el Circuit, que coincidió con una ola de calor extremo (38º) y con una masiva afluencia de aficionados, los responsables del trazado catalán han presentado las novedades que pretenden mejorar la experiencia del público este año. La 33ª edición del GP de España en Montmeló volverá a colgar el cartel de "completo" y según el director del Circuit, Josep Lluís Santamaría, "en la jornada del domingo esperamos volver a tener más de cien mil asistentes".

Roger Torrent, conseller d'Empresa y president del Circuit de Barcelona, ha explicado que "ya son 33 años de F1 en el Circuit, lo que significa que nuestro gran premio es historia de este deporte, este año tendremos más de cien mil personas en la instalación y viviremos un fin de semana único. Además hemos hecho un esfuerzo para tener una experiencia mejorada, con más servicios y más recursos. Estamos convencidos de que esta vinculación de la F1 y Barcelona será por muchos años, pero de momento vamos a disfrutar de esta edición".

Estas son algunas de las mejoras:

· Conexión a la red de agua pública y nuevas fuentes de agua

A partir de ahora, el Circuit tendrá agua potable proveniente de la red del municipio de Montmeló. Además, se han instalados nuevas fuentes de agua potable.

· Más zonas de sombra

El Circuit contará con una zona en el antiguo helipuerto resguardada de los rayos solares, la cual concentrará también food trucks para que los fans puedan disfrutar de un rato relajado. También se instalarán carpas gigantes en diversos puntos de las zonas de público para esquivar el sol.

· Reforma integral de los lavabos de las zonas de público

Todos los lavabos de las distintas zonas de público de las instalaciones han sido reformados, dotándolos de mucha más funcionalidad gracias a la optimización del espacio, además de presentar una estética completamente nueva y moderna.

· Más zonas de restauración

Para evitar largas colas y tiempos de espera muy prolongados, el Circuit ampliará su oferta gastronómica, reforzando los puntos ya existentes y creando algunos nuevos, como el “Food Fest”, un sitio con oferta variada en el antiguo helipuerto. Además, en distintas zonas de los parkings habilitados habrá puntos de venta de bebida en la franja horaria de entrada al Circuit, por la mañana.

· Plazas de parking adicionales y nueva organización de espacios

Este año, el Circuit pondrá a disposición de los asistentes algunas plazas de parking adicionales para ampliar la cabida de vehículos e implementará un nuevo sistema de organización de los espacios. Aun así, el trazado recomienda siempre el uso del transporte público. No se podrá comprar entradas de parking ‘in situ’ durante el GP, de manera que los vehículos que no estén acreditados mediante la compra online previa de una entrada, no podrán acceder al recinto.

· Parking dinámico

Para esta edición del Gran Premio de F1 y para agilizar la entrada al Circuit, no habrá parkings asignados, sino que se implementará un sistema de parking dinámico. Esto significa que, una vez los asistentes lleguen a las proximidades del recinto, los controladores los dirigirán a la zona disponible más cercana a los accesos según la capacidad en tiempo real y el volumen de coches.

· Implementación del adhesivo para estacionar

Todos los tickets de parking deberán ser cambiados por un adhesivo para el vehículo, el cual será el que acredite el coche. Para dar fluidez a la entrada progresiva de vehículos durante el GP, el Circuit ha habilitado distintos puntos para realizar el cambio de forma previa al evento (en la taquilla 3 del Circuit y en el Formula 1 Barcelona Village). Durante el evento se podrá hacer el cambio también en los parkings del Circuit, siendo esta la opción menos recomendada.

· Nuevo sistema de acceso flexible por cualquiera de las puertas

Debido a la nueva operativa en lo que a parkings se refiere, el Circuit permite la entrada de los asistentes por cualquiera de sus puertas, independientemente del tipo de ticket que hayan adquirido y de la zona de emplazamiento de su tribuna o pelouse.

· Instalación de puntos de información

Para guiar y resolver todas las dudas de los asistentes, se habilitarán puntos de información en las zonas de parking. También habrá un punto de información en la salida peatonal de la estación Renfe en Montmeló y en Sants; y en la estación del Norte de Sagalés; así como en el Formula 1 Barcelona Village (en el Port Vell).

· Mejoras en señalética

Desde la estación de Montmeló y en todos los puntos susceptibles de formar parte del itinerario de acceso al Circuit, ya sea a pie, en transporte público o vehículo particular, el Circuit reforzará la señalética para guiar a los asistentes de la forma más sencilla y clara posible.

· Puntos lila

El Circuit instalará dos puntos lila, una herramienta de apoyo para las mujeres contra el machismo. Estos estarán ubicados detrás de la Tribuna Principal y detrás de la zona del Estadio. Se trata de puntos de atención cuya misión es sensibilizar e informar de todo tipo de recursos disponibles, o intervenir en casos de agresiones. En los puntos lila también se distribuirán unos brazaletes para identificar a los niños y, en cualquiera de los dos puntos podrán ser recogidos por un adulto.

Pit Walk y Open Track

La primera de las actividades confirmadas ha sido el Pit Walk o la tradicional visita al Pit Lane. Durante un total de dos horas, los fans podrán pasear por uno de los epicentros de actividad de un GP, el lugar en el que se encuentran los garajes de los equipos, así como los monoplazas del certamen. Una oportunidad única de visitar el Pit Lane con una estética completamente distinta, luciendo sus mejores galas para acoger el mayor espectáculo del automovilismo en el mundo.

Se celebrará el jueves 1 de junio de 17:30 h a 19:30 h. Todas aquellas personas que hayan adquirido su entrada para el FORMULA 1 AWS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2023 podrán acceder a la visita, tanto si disponen de un ticket de Pelouse o Pelouse Jove como si es cualquier abono de Tribuna.

Una vez se dé por finalizada la carrera de F1 el domingo, los aficionados podrán pisar el asfalto catalán escasos minutos después de que lo hayan hecho sus ídolos con los monoplazas gracias al Open Track. Se abrirán diversas puertas por todo el trazado para que los asistentes que lo deseen dejen sus tribunas y bajen a pista. Los más rápidos y los que se encuentren más cerca de la recta principal podrán contemplar la ceremonia del podio del Gran Premio, así como ver a escasos metros todo lo que sucede al final de un evento en los garajes de los equipos del Mundial.

La DJ Melanie Ribbe animará la actividad desde el podio, una vez se haya terminado la ceremonia. Ribbe sorprenderá con su música electrónica para poner la guinda al pastel en un fin de semana único.

F2 y F3, de nuevo en el programa deportivo

La categoría reina del Mundial de Automovilismo no vendrá sola, sino que estará acompañada de los campeonatos de formación y promoción de jóvenes talentos en el ámbito de los monoplazas, F2 y F3.

Frederik Vesti (Prema Racing) es el más aventajado en la categoría intermedia. Aunque fue el francés Théo Pourchaire (ART Grand Prix) el que empezó la temporada liderando, algo que ya había hecho en 2022 al llegar al Circuit tras cinco pruebas disputadas, Vesti tiene cinco puntos de ventaja sobre Pourchaire, el segundo clasificado. Ayumu Iwasa (DAMS) es el tercero en discordia, a veinte puntos del líder.

A pesar de haber celebrado únicamente tres pruebas, el FIA Formula 3 Championship ya tiene un candidato que se está intentando desmarcar del resto: Gabriel Bortoleto. El piloto de Trident suma 17 puntos más que su inmediato perseguidor, Gabriele Mini (Hitech Pulse-Eight). El brasileño ha ganado cuatro carreras en lo que va de año, algo que no ha hecho nadie más en el certamen. Gregory Saucy (ART Grand Prix) es el tercer clasificado.

Muy cerca del top 5 se encuentra un participante de casa, Pepe Martí. El piloto de Campos Racing, de 17 años, afronta su segunda temporada en la categoría y este año ya suma dos victorias, en Bahrein y el pasado sábado en Mónaco.

"Fue especial, era mi primera carrera en Mónaco y era un sueño ganar en ese circuito y quizá algún día pueda intentarlo en la F1", ha explicado el barcelonés, que también buscará el triunfo en Barcelona: "Haré lo imposible por conseguirlo". Piloto de la agencia A14 de Fernando Alonso, ha reconocido que "soy fanático de la F1 por él y tener el apoyo de Fernando es una parte muy importante para mi carrera deportiva".