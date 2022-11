Ocon, crítico con Alonso

"No fue demasiado agradable lo que dijo ante la prensa sobre mí. Siempre le he tenido mucho respeto. Es una leyenda y preferiría que hablemos cara a cara", dice el francés Esteban está muy molesto por las palabras de Fernando tras su incidente en Brasil, al recordar que "en Jeddah me llevó contra el muro y también en Hungría y ahora aquí"

La carrera de Brasil tuvo un final feliz para Alpine después de un sábado con resultados pésimos y nuevo lío entre sus pilotos, Fernando Alonso y Esteban Ocon. Ambos se tocaron en la salida de la prueba al esprint y el asturiano recibió una sanción que le hizo bajar a la 18ª posición de parrilla, aunque finalmente arrancó 17º, justo detrás de Ocon (16º), por otra penalización a Tsunoda. Terminaron quinto y octavo, dándole a su equipo unos puntos muy valiosos en su pulso con McLaren por el cuarto puesto de constructores (167 para Alpine frente a 148 de McLaren). Esta semana, Fernando y Esteban se despedirán como compañeros de box en la última carrera de la temporada, en Abu Dhabi. Y a pesar del buen resultado cosechado en Interlagos, el ambiente no parece el mejor a estas alturas.

En la carrera Ocon acató de mala gana las órdenes de su equipo, que le dejó muy claro que no luchase con Alonso, con ventaja en la estrategia de neumáticos, y se centrara en la defensa con Vettel. "Dejadme correr, en el momento adecuado lo haré, una vez que la situación se asiente un poco más. Podemos perderlo todo ahora en la relanzada. Necesito pasar a Vettel ahora. No voy a luchar con Fernando".

Tras el gran premio, el francés ha explicado que no se entendió bien su mensaje por radio con el muro de Alpine: "La gente pensó que no quería dejar pasar a Fernando. Y lo que yo dije fue: 'No lo dejo pasar en el reinicio, voy a pasar a 'Seb' y luego, una vez se resuelva esa situación, lo resolveremos. No voy a pelear, le voy a dejar ir'. Y eso es lo que hice. No podría haberle aguantado, él era muy rápido con los blandos y, obviamente, eran buenos puntos para el equipo. El equipo no necesitaba decirme qué debía hacer", subraya Ocon.

El francés no oculta su malestar con el asturiano, que tras el incidente en la carrera al esprint soltó: "He perdido el alerón delantero gracias a nuestro 'amigo'. Me empujó en la curva 4 y luego en la recta, buen trabajo". Después, al bajarse del coche, continuó censurando a su compañero y dijo que el accidente era predecible: "Es lo que suele pasar siempre salimos juntos. El año pasado lo evité varias veces y este año casi me lleva contra el muro en Jeddah y en Hungría y ahora aquí", recordó Fernando.

Ocon está muy molesto por las palabras de Alonso: "No fue demasiado agradable lo que dijo ante la prensa sobre mí. Siempre le he tenido mucho respeto. Es una leyenda y le guardaré respeto siempre. Y sí, no importa lo que le haya dicho a los medios. Prefiero que lo hablemos cara a cara", considera el piloto galo, que cree que su rivalidad continuará aunque el próximo año estén en equipos diferentes: "¡Que vaya a correr en Aston Martin me motiva aún más para ganarle el año que viene!", bromea.

Sobre el pulso de Alpine y McLaren, Ocon añade que "estoy super contento por el equipo. En general, creo que 14 puntos es revolucionario para nosotros en este punto, sólo queda una carrera y vamos a Abu Dabi con un gran cojín. No nos podemos relajar. Todavía tenemos que empujar como locos en la última cita, pero claramente llegar allí con algunos puntos de ventaja nos quita algo de presión".