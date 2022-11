La 'misteriosa' razón de Verstappen para dinamitar la armonía en Red Bull

El entorno del piloto y su padre Jos ponen el foco en la clasificación del último GP de Mónaco como el origen de las desavenencias con Checo "Pérez se estrelló deliberadamente en Mónaco en la calificación y luego lo admitió ante Marko y Horner. Max no lo ha olvidado", apunta el periodista Erik van Horen

El ego y soberbia de Max Verstappen han quedado al descubierto en el GP de Brasil. El bicampeón del mundo se negó a obedecer órdenes de equipo para cederle la posición a Sergio Pérez cuando para él solo estaba en juego un sexto puesto en carrera, mientras que su compañero necesitaba los puntos para tratar de ser subcampeón. El ajustadísimo pulso que mantiene el mexicano con Chales Leclerc llegará en tablas (290 puntos) a la última carrera, en Abu Dhabi el próximo domingo 20 de noviembre.

Checo explotó tras la carrera: "No entiendo lo que ha pasado. Si Max tiene dos mundiales, es gracias a mí. Ha mostrado como es es en realidad", dijo. Por su parte, el neerlandés insistió en el mensaje que había transmitido por radio a su equipo cuando le pidieron que dejase pasar a Pérez: "Tengo mis razones". Cuando se bajo del coche, Max no fue mucho más explícito y se limitó a recordar que "ocurrió algo en el pasado", sin dar más pistas, aunque aseguró que el mexicano tendrá su ayuda en Yas Marina "si la necesita".

'Mónacogate'

Los periodistas neerlandeses más próximos a Verstappen y su padre Jos sí revelaron a qué "razones" se refería el piloto de Red Bull. El piloto Tom Coronel, comentarista en en ViaPlay fue el primero en hablar de un episodio en la clasificación del último GP Mónaco, que después corroboró Erik van Horen , editor de motor en The Telegraph.

Checo protagonizó una sospechosa salida de pista en Portier durante la 'qualy' de Mónaco. Max y su padre, el ex piloto de F1, Jos Verstappen, comentaron con su círculo más afín que el trompo del mexicano había sido provocado. Solo le valió para ser tercero en parrilla, pero arruinó la pole de su compañero, que terminó cuarto bajo la bandera roja. Pérez acabó ganando la carrera del Principado, sellando también su renovación por dos temporadas con Red Bull. Desde entonces, Max se la tenía guardada. Todo esto según la versión de la prensa de su país, ya que cuando ayer le preguntaron al campeón si esa era la causa, no lo aclaró aunque tampoco lo negó. "Pérez se estrelló deliberadamente en Mónaco en la calificación y luego lo admitió ante Helmut Marko y Christian Horner. Max Verstappen no lo ha olvidado", insiste Erik van Horen. Sea o no cierta la teoría del 'Mónacogate', lo cierto es que la aparente armonía en el box de Red Bull ha saltado por los aires a falta de una carrera para que el Mundial baje el telón y Helmut Marko y Christian Horner tendrán que manejar muy bien la situación si no quieren que la situación se degrade en 2023.

Horner prefiere "no entrar en lo que discutimos a puerta cerrada". Sin embargo, tiene claro que el subcampeonato de Pérez es ahora la prioridad y que "Verstappen no es más grande que el equipo". En Red Bull, han sobreprotegido y mimado a Verstappen desde que llegó al equipo siendo adolescente. Y está claro que cuando el doctor Marko se decanta por un piloto, el segundo lo tiene difícil. Checo debe tomar nota si no quiere ver la puerta de salida más pronto que tarde, pero el equipo tampoco puede permitir que su bicampeón tome el control absoluto.