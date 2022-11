Alonso ironiza con Ocon: "Me voy contento, hoy no hemos chocado"

"En dos años, creo que tuvimos un error, fue ayer. Nos han echado muchas culpas, las asumimos, pero intentamos ayudar a Alpine cada vez que nos subimos al coche", subraya Fernando "Tenemos ventaja con McLaren, 19 puntos, así que tendremos que aguantar ese cuarto puesto en Abu Dhabi", señala el asturiano, que se despedirá del equipo el próximo domingo.

Fernando Alonso ha podido poner un broche brillante al fin de semana en Brasil después de muchas vicisitudes y sobre todo, de la enésima polémica que le ha enfrentado a su compañero Esteban Ocon. El asturiano, que ayer fue sancionado con 5 segundos por su incidente con el francés la prueba al esprint de Interlagos, ha comenzado la carrera de este domingo relegado al fondo de la parrilla (17º) y ha conseguido sobreponerse, incluso a un pésimo pitstop de Alpine, para finalizar en una espléndida quinta posición, tras los dos Mercedes y los dos Ferrari y por delante de los Red Bull del campeón Verstappen y Sergio Pérez.

Después de tanto sufrimiento, no extrañaba la amplia sonrisa de Fernando ante las cámaras de DAZN tras la carrera: "Han sido 70 vueltas de crono, y teníamos por la mañana la previsión optimista de acabar séptimos haciendo tres paradas, así que nos lanzamos a por tres pitstop, pero cuando sale algún Safety Car, esas vueltas se restan de la carrera. Dudamos por un momento de hacer dos paradas, pero al final hicimos tres, tuvimos mucha acción y emoción, así que estamos contentos", reconoció.

Sobre su particular pulso con Ocon, al que el muro de Alpine ha instado a evitar otra pelea en pista con su compañero, Alonso ha señalado con ironía que "hemos mantenido las distancias con los demás. Esta vez no hemos chocado. Me llevaré un buen recuerdo de Brasil al final. Estoy contento, ha sido una carrera al ataque. Después de que Norris se retirara, teníamos un poco más de libertad para ser agresivos porque no perderíamos puntos con McLaren".

Insistiendo en la polémica, Fernando ha comentado que "el sábado fue lo que fue, los dos cometimos errores. Acepto el de la recta, pero creo que esa penalización de cinco segundos fue muy dura, y es que tuvimos exactamente el mismo accidente en Portimao con Kimi Raikkonen y Giovinazzi, donde no pasó nada. Asumo la penalización, asumo la culpa por eso, y la carrera es el domingo, así que cualquier cosa puede pasar, como hemos visto hoy. En dos años, creo que tuvimos un error, fue ayer. Nos han echado muchas culpas, las asumimos, pero pienso que intentamos ayudar a Alpine cada vez que nos subimos al coche. Han sido dos años limpios", ha subrayado Alonso.

"En las primeras vueltas tuvimos algunas peleas, porque salimos siempre juntos, nos clasificamos muy cerca, así que como he dicho en dos años, ayer nos tocamos. La gente quiere hacer una gran cosa sobre eso, pero hemos tenido un contacto en dos años, y hoy recuperamos todo lo que hicimos ayer. Así que tratamos de hacer el resto para el equipo", explicó el bicampeón español, que ha puesto el acento en la batalla de Alpine y McLaren en el campeonato de constructores. "Creo que nuestra principal preocupación es siempre la fiabilidad, ha sido nuestro punto más débil, así que si solo estás cinco o seis puntos por delante de McLaren, puede pasar cualquier cosa si no terminas la carrera. Ahora tenemos un poco más de margen, pero obviamente seguimos queriendo puntuar en Abu Dhabi y ojalá terminemos de nuevo entre los siete o seis primeros. Tenemos (19 puntos) ventaja, así que tendremos que aguantar ese cuarto puesto".