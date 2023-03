Todos los neumáticos de la F1: compuestos, características y colores

Estos son todos los compuestos, características y colores de los neumáticos de Pirelli para la Fórmula 1 Pirelli trae novedades tanto en los neumáticos para seco como para mojado

Pirelli afronta su 13º temporada como suministrador oficial de neumáticos de la Fórmula 1 y sigue incansable. Tanto es así que, en su esfuerzo de seguir perfeccionando sus productos, este curso trae un nuevo neumático para las carreras seco y uno para mojado. Estos son todos los compuestos, las características y el significado de los colores de los neumáticos de los que dispondrán los pilotos para luchar por alzarse con la victoria.

Para esta temporada 2023, Pirelli presenta un total de ocho neumáticos: seis para seco y dos para mojado, uno nuevo en cada caso.

El neumático intermedio para las carreras en mojado, el que el fabricante ha ofrecido tradicionalmente, es de color verde. La gran novedad llegará a partir del GP de Emilia Romagna, cuando estrenarán un neumático para lluvia extrema que no necesitará de calentadores. Este llevará la veta de color azul.

Adentrémonos en los seis tipos de neumáticos 'slicks' para la F1 2023:

Pirelli escoge en cada Gran Premio qué tres neumáticos llevará para ese fin de semana, teniendo en cuenta variables como el clima o el estado de la pista. De ese modo, el neumático C2, uno de la gama de los duros, se puede convertir en el blando si, por ejemplo, Pirelli considera adecuado llevar a un GP en concreto los compuestos C0, C1 y C2.

