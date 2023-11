El momento más duro de Hamilton: "Pensé en la retirada..."

El piloto británico se sincera sobre su rendimiento y el de Mercedes en las últimas temporadas en la F1 Además, confirma que pensó en la retirada después del Gran Premio de Abu Dhabi 2021, donde Verstappen le arrebató el campeonato en la última vuelta

Una vez acabada la temporada 2023 de Fórmula 1, Lewis Hamilton ha decidido hablar, en varios medios de comunicación, sobre su rendimiento y el de su coche en las dos últimas temporadas. Hamilton se ha visto relegado a un puesto secundario. Tras ser el dominador de la F1 de los últimos años, ganado seis títulos mundiales con Mercedes, el piloto británico ha visto como Verstappen le ha arrebatado toda la atención.

Antes de empezar la temporada de F1, Tanto Hamilton como Mercedes tenían la ilusión de poder competir con los Red Bull. Pero pronto, la ilusión dejó paso a la frustración. A pesar de conseguir 6 podios y pelear el subcampeonato con Checo Pérez hasta las últimas carreras, nunca ha estado cerca de competir contra uno de sus grandes rivales, Max Verstappen.

"Cuando tienes temporadas difíciles como esta, siempre habrá momentos en los que piensas: '¿Soy yo o es el coche? ¿Todavía tienes el talento? ¿Se ha ido?. Es como si estuvieras perdiendo esa magia, esa chispa entre el coche y tú", ha declarado el piloto en la 'BBC'.

Pero sin duda, su peor momento desde que llegó a la F1 lo vivió en la temporada 2021, donde perdió el que hubiese sido su séptimo mundial, en la última vuelta del último Gran Premio de la temporada, en Abu Dhabi, con Verstappen. Tras esta carrera, el británico se ausentó de la vida pública para sopesar su futuro. Al final, decidió volver a la F1, pero ahora ha admitido que pensó en la retirada.

"Por supuesto que pensé en alejarme. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza durante ese periodo. Pero creo que una de las peores cosas que puedes hacer es tomar decisiones basándote en las emociones, porque cuando estás emocionado y en el calor de ese momento, la mayoría de las veces no vas a tomar las mejores decisiones", ha reflexionado.

Max Verstappen llegando a la línea de meta del GP de Abu Dhabi (2021), para conseguir su primer campeonato en F1 | AFP

A pesar del pobre rendimiento de su coche, Hamilton, a sus 38 años, no pierde la esperanza de volver a lo más alto de la F1: "Todavía me encanta conducir. Todavía me encanta subirme al coche. Cuando arrancan el coche y tienes a toda esa gente a tu alrededor, el equipo, vas al pit lane, todavía entiendo esto. Sigo sonriendo igual que el primer día que piloté", zanjó el piloto de Mercedes. De hecho, a principio de temporada renovó su contrato con la escudería británica hasta 2025. Queda Hamilton para rato.