Pilotos y equipos ven "insostenible" un calendario de 24 grandes premios en F1

George Russell , que preside la asociación de pilotos, expresa el malestar de la parrilla por la fatiga acumulada al final de temporada y pide cambios y rotaciones Entre los GP de Las Vegas y Abu Dhabi el personal de los equipos tuvo que afrontar una diferencia horaria de 12 horas: "Muchos, incluído yo, acabamos enfermos", dice

George Russell, que además de su rol como titular en Mercedes preside la asociación de pilotos de la Fórmula 1, ha expresado el malestar de sus colegas y de todo el personal del paddock en el general por la fatiga acumulada este año, tras un calendario con 22 grandes premios, especialmente agravada en la última semana de competición, con un desplazamiento desde Las Vegas hasta Abu Dhabi que obligó a los miembros de los equipos a aclimatarse a una diferencia horaria de 12 horas en tres días, lo que motivó que varias personas cayeran enfermas, incluídos algunos pilotos. Por ello, consideran "insostenible" el programa de 2024, con 24 grandes premios en total.

Desde las escuderías se está presionando para cambiar la fecha del GP de Las Vegas el próximo año y que se separe del triplete que comparte con Qatar y Abu Dhabi, para permitir un respiro al final de la temporada más larga en la historia del Mundial.

Russell considera que se deben imponer límites a los planes de expansión de los gestores de la Fórmula 1, la compañía Liberty Media, capitaneada por Stefano Domenicalli, al que la asociación de pilotos ya ha comunicado sus quejas.

"Los pilotos, por la forma en que viajamos, estamos en una posición muy afortunada respecto al resto del personal del campeonato. Pero no todo el mundo en el paddock dispone de los mismos privilegios, tengo muchos mecánicos que están enfermos, gente en la oficina de ingenieros, luchando con los constantes cambios de huso horario, con el cuerpo sin saber dónde estás, comiendo a diferentes horas, alojándose en diferentes hoteles, diferentes ambientes, diferentes climas... El cuerpo se confunde", apunta Russell.

"El año que viene se hablará de regular que el personal no pueda participar en todas las carreras, habría que rotar. Creo que eso sería bueno. No creo que sea sostenible que 4.000 personas hagan 24 carreras por temporada, especialmente cuando ves que geográficamente el calendario sigue sin tener mucho sentido", sugiere el británico, aunque la idea de rotar personal y por tanto ampliar plantillas, choca frontalmente con la introducción en 2021 de un límite de gastos por parte de la FIA.

El de Mercedes, por su parte, vivió un último domingo "miserable y con una tos horrible" en la clausura de la temporada en Yas Marina: "Probablemente tosía cuatro veces por vuelta, así que fue bastante desagradable. He estado muy enfermo las dos últimas semanas. Primero en Las Vegas, con mucha fiebre, no podía dormir y me sentía fatal. Y luego la tos me acompañó toda la semana y en el coche en Abu Dhabi".