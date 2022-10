El mensaje de Verstappen a Red Bull: "Necesito un fin de semana perfecto"

"Todos en el equipo sabemos que fue un mal fin de semana. Pero ha habido otros muy buenos, sabemos hacerlo", subraya Max intentando pasar página Sobre la polémica del techo presupuestario de 2021 que afecta a su equipo, asegura que "tenemos razones para creer que está todo bien"

Max Verstappen pasó un 'calvario' el pasado fin de semana en Singapur. Y no solo porque se le escapara su primera oportunidad de proclamarse campeón anticipadamente sino porque Red Bull, que acostumbra a ser un engranaje sin fisuras, le falló cuando menos lo esperaba. El neerlandés terminó furioso en Marina Bay pero este jueves se ha mostrado mucho más conciliador en la rueda de prensa previa al GP de Japón. Eso sí, ha dejado clara la consigna a su equipo: No más errores.

Max, que en Singapur cumplió 25 años, ha recordado el problema en el calculo de combustible que le impidió luchar por una pole y le relegó a salir desde la octava plaza en un circuito donde es difícil adelantar. A ello hay que sumar un viernes de poco rodaje en los libres por un cambio de configuración en el RB18 y los errores del propio piloto, que perdió cuatro plazas en la salida y se pasó de frenada intentando adelantar a Norris, concluyendo la carrera en séptima posición.

“Cuando pones combustible en el coche para cinco vueltas, puedes hacer cinco vueltas, no vas a poder hacer seis vueltas. Puedes hablar de ello durante horas, pero no va a cambiar nada de repente. Pero no es solo eso. Tuvimos un viernes muy pobre en términos de cantidad de vueltas. Entonces también allí, creo que algunas cosas salieron mal. Hicimos un cambio en el coche que realmente no pudimos probar, porque la pista estaba mojada y lo llevamos a la carrera. En general fue un fin de semana muy desordenado y creo que fue solo un excelente ejemplo de cómo no quieres que sea un fin de semana”, ha argumentado Verstappen

“Necesito un fin de semana perfecto para ganar el título en Japón, eso seguro. Aprendes de los fallos, pero no hay nada que deba cambiar en el equipo. Todos sabemos que fue un mal fin de semana. Pero también hemos demostrado este año que hemos tenido otros muy buenos, así que sabemos cómo hacerlo. Me gustaría ganar aquí, en casa de Honda, porque lo haría un poco más especial. Y además fue una pena que no pudiéramos estar aquí el año pasado por la pandemia, cuando yo estaba también en la pelea por el título. Realmente estaba deseando volver aquí. Y veremos qué pasa", ha añadido el líder del Mundial.

Al margen de sus malas sensaciones el pasado fin de semana, Max asegura que no se siente presionado: "Este final de temporada es muy diferente para mí, todo es más fácil e incluso si quiero ganar todas las carreras, sé que no tengo el estrés del año pasado", ha señalado recordando su encarnizado duelo con Hamilton en 2021.

Muy relajado, Max incluso se ha permitido bromear con Ricciardo en la rueda de prensa de Suzuka:

"Este circuito es de la vieja escuela. Me encanta. Está lleno de curvas rápidas en las que tienes que ir de menos a más durante cada sesión. Habrá que ver el tiempo que hace durante los tres días. He oído que viene lluvia, así que eso quizá cambie las cosas en cierto punto", ha valorado Verstappen.

El neerlandés ha salido al paso de los rumores cada vez más insistentes de que Red Bull está entre los equipos investigados por superar el techo presupuestario en 2021: "Creo que tenemos nuestras razones para creer que lo hemos hecho todo bien, eso es lo que me han dicho y ya veremos lo que pasa el lunes. Este es un asunto entre la FIA y el equipo, no depende de mí. Yo estoy aquí para pilotar rápido y conseguir el mejor resultado posible para ellos", ha zanjado Max.