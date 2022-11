Jack Doohan prefiere correr en F2 a ser reserva en F1

Jack Doohan y Amaury Cordeel formarán la alineción de Virtuosi Racing en la temporada 2023 de Fórmula 2 El hijo de Mick Doohan, tercer mejor rookie en la F2 el pasado año, pertenece a la cantera de Alpine

Jack Doohan y Amaury Cordeel formarán la alineción de Virtuosi Racing, en la temporada 2023 del campeonato del mundo FIA de Fórmula 2, según ha confirmado este miércoles el equipo. El joven talento australiano, hijo del cinco veces campeón de MotoGP Mick Doohan prefiere correr en la categoría antesala de la Fórmula 1 que ser piloto reserva de un equipo de F1, que en su caso podría ser Alpine ya que pertenece a su cantera y ha pilotado ya su monoplaza en dos sesiones libres de los grandes premios de México y Abu Dhabi, además de varios test.

