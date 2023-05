Gené: “Alonso tiene la misma hambre que cuando empezó”

El ex piloto español de Fórmula 1 desempeña un papel relevante en la Scuderia y se ha convertido en una de las voces más autorizadas del paddock Mejorar 2,5 segundos por vuelta como ha hecho este año Aston Martin no se había visto nunca

Marc Gené, 49 años, forma parte de la Scuderia Ferrari desde finales del 2004. Con anterioridad había disputado 36 Grandes Premios (33 con Minardi y 3 con Williams) y su mejor resultado fue un quinto puesto en el GP de Italia de 2003. En Maranello empezó como probador y actualmente ejerce de embajador, relaciones públicas e instructor del departamento de Corse Cliente. Como comentarista de Dazn y Sky Sports F1 sigue la Fórmula 1.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la temporada 2023?

Por un lado, Red Bull. Pese a que ya eran el mejor equipo el año pasado han dado otro salto de calidad y no me esperaba un coche tan fuerte porque son muy buenos en todos los aspectos. Por otro lado, Aston Martin. La mejora que han hecho de un año a otro, que podríamos cifrar en 2,5 segundos, nunca la había visto. Han pasado de ser el séptimo coche de parrilla a luchar por la segunda plaza y con Alonso habitual en el podio.

¿Cómo se explican estas diferencias?

Aston Martin remodeló el equipo a finales del 2021 y el fruto del trabajo de los nuevos técnicos se ve plasmado ahora. Se necesita siempre un periodo de adaptación y el cambio empezó hace casi dos años.

¿En qué se basa la transformación de Aston Martin?

Han hecho un concepto de coche muy parecido al de Red Bull, reclutando técnicos que conocían muy bien su funcionamiento y que han diseñado un coche extremadamente rápido. Quizá le falta un punto de velocidad punta, ya que la gran baza que tiene Red Bull ahora mismo es el DRS, pero a nivel de carga, frenada y tracción, en los sectores lentos, el Aston Martin es muy bueno.

¿Sorprende la segunda juventud de Fernando Alonso?

Sí y no. Sí porque es un caso que se da en muy pocos deportistas, que no acusan a nivel mental la edad. Fernando tiene la misma hambre que si tuviera 20 años y como si nunca hubiese ganado nada. Es algo muy inusual en deportistas de su nivel y está rindiendo a un nivel altísimo. Me sorprende, pero conociéndole sé que es un caso atípico, una excepción en el mundo del deporte y si por él fuera estaría siempre subido al coche porque disfruta en las carreras.

¿Hasta dónde puede llegar el fenómeno Aston Martin?

Batir a Red Bull en el campeonato es muy difícil para todos, por el coche y por Verstappen, muy constante y en un momento extraordinario. Pueden optar a ganar alguna carrera y a quedar segundos en el Mundial, pero tanto Mercedes como Ferrari también confiamos en que quedaremos como mínimo segundos.

A Ferrari se le han torcido las cosas en este arranque de campeonato. ¿Qué ocurre?

El 2022 fue muy bueno, con doce poles y un coche muy rápido, pero nos faltó estabilidad y cometimos algunos errores de estrategia. El inicio de 2023 está siendo difícil. Sigo pensando que el coche tiene mucho potencial, sinceramente, que tenemos más fiabilidad y a nivel de estrategia lo estamos haciendo bien. Sin embargo, no hemos podido mostrar todo nuestro potencial y para estar en el podio lo tenemos que cuadrar todo bien. Es un coche difícil de conducir y ello ha provocado algunos errores de los pilotos, pero a Barcelona llevamos importantes mejoras en las que confiamos mucho y esperamos que sea un punto de inflexión.

¿Qué ha cambiado entre Binotto y Vasseur, el nuevo jefe?

Vasseur tiene mucha experiencia en motorsport mientras que Binotto conocía muy bien la casa. No ha empezado a hablar de coches B ni del concepto del monoplaza con los problemas, sino que hace hincapié en que si el coche es rápido a una vuelta también puede serlo en ritmo de carrera y que hay que trabajar para exprimir el potencial y que sea más noble al conducirlo al límite.

¿Se están tensando las relaciones entre Sainz y Leclerc?

Tienen buena relación entre ellos aunque, obviamente, son rivales en la pista. Fuera del coche tienen muchas cosas en común y se lo pasan bien juntos, pero es lógico que en la pista cada uno quiera ganar. Además trabajan en la misma dirección, que es hacer un Ferrari ganador.

¿Esperaba que Mercedes, que ha dominado tantos años, hubiese dado un paso al frente este año?

Llevo muchos años en F1 y he visto muchos ciclos. Ahora le toca a Red Bull. Me sorprendió que después de que Hamilton se despidiera del coche tras el test de Abu Dhabi -“espero no volverlo a ver nunca más”- repitieran para este año la misma filosofía y los cambios que están haciendo ahora es admitir que se equivocaron.

Hamilton no está en su mejor momento. El coche influye, pero Russell le deja en evidencia.

No está en una situación fácil. Russell es un piloto top. A Lewis al principio le costó aceptar que otro piloto le ganara con el mismo coche, pero poco a poco se ha recuperado y ahora vuelve a conducir a un gran nivel.

La F1 es un hervidero de rumores. La mayoría parecen disparatados. ¿Puede acabar Hamilton en Ferrari?

No soy yo quien decide los pilotos, pero conociendo a la Scuderia ahora no encaja en la filosofía y le veo acabando su carrera en Mercedes.

Embajador de Ferrari y Abarth

Marc Gené llegó a Ferrari a finales del 2004. Dentro de la Scuderia ha pasado por diferentes áreas y “mi rol ha ido cambiando hasta ser ahora una especie de embajador, ya que los fórmula 1 que conduzco son los del departamento de clientes de F1 y que me permite pilotar unos coches de ensueño que han hecho historia en el automovilismo”. Embajador de Ferrari y de Abarth, una de las marcas del grupo que se ha formado con Stellantis: “Siempre he tenido muy buena relación con la marca y ya tuve uno de sus coches cuando llegué a Ferrari. Abarth es una marca que siempre me ha parecido atractiva, también con ADN de carreras y es un coche extremadamente deportivo en todas sus facetas”.