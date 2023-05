Sainz da casi por perdida la temporada: "Mejor que los errores pasen este año"

"La lotería de Mónaco hay veces que te sale y veces que no. Hoy nos ha salido cruz", admite Carlos, resignado "He sido víctima de la frustración, al ver que no podíamos pasar a Ocon y es así, hemos tirado el dado y no ha salido", asume

Carlos Sainz ha terminado octavo en el Gran Premio de Mónaco, después de un fin de semana que empezó con grandes expectativas para Ferrari y ha acabado con un balance muy discreto para los dos pilotos de la Scudería, ya que Leclerc no ha podido pasar de la sexta plaza. El madrileño no ha ocultado su malestar por las decisiones estratégicas que ha tomado su equipo, pero es consciente de la dificultad que entraña una carrera en lluvia en el Principado.

Sainz, que salía cuarto y con neumáticos duros, ha intentado superar a Ocon, tercero con medios. No lo ha conseguido de entrada y su situación ha empeorado tras dos paradas que considera a destiempo. "Una pena porque durante el fin de semana hemos tenido muy buen ritmo. En carrera iba cómodo e iba tirando, pero los dos 'pit stops'... quizás uno ha sido demasiado pronto y otro demasiado tarde. La lotería de Mónaco, hay veces que te sale y otras que no. Tenemos que analizar qué podríamos haber hecho mejor", ha comentado Sainz tras la carrera.

"La primera parada, cuando he visto que venía en una vuelta muy buena, que había salvado mucho el neumático, que había posibilidad de lluvia, de coche de seguridad, de bandera roja... me ha sorprendido un poco, sobre todo porque hemos salido detrás de Esteban", ha explicado Sainz, que ha explotado por radio cuando Ferrari le ha indicado que el pit stop era para protegerse de Hamilton: "¡No me importa Hamilton!", ha espetado.

Después de las paradas y de una salida de pista cuando la pista estaba mojada, Sainz ha bajado a la octava posición. "Estaban las condiciones demasiado complicadas y todo muy difícil, pero creo que podríamos haberlo hecho mejor. Me he frustrado un poco, no os voy a engañar y quizás en el 'timing' de la segunda parada hemos intentado extenderla una vuelta que no hacía falta. He sido un poco víctima de la frustración, de ver que no podía pasar a Esteban y al final hemos fallado. Es así, hemos tirado el dado y no ha salido", ha agregado.

El inicio de año de Ferrari, no está siendo el deseado y aunque en la Scuderia nadie quiere tirar la toalla, de las palabras de Sainz se desprende que dan casi por perdida la temporada: "Mejor que estas cosas pasen este año, que claramente el coche no está donde queremos que esté. Hay que seguir aprendiendo de estas situaciones, de estos momentos de tensión y dudas que tenemos de vez en cuando y hay que seguir mejorando", ha cerrado Carlos.