'Fiebre' por Fernando Alonso en México

La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en México, país de grandes pasiones, tal como ha podido comprobar Fernando Alonso en primera persona. El piloto asturiano, que a sus 42 años sigue generando un enorme entusiasmo de los fans, se ha llevado una sorpresa al acudir a un evento organizado por la firma Hugo Boss, de la que es embajador. La enorme expectación provocada por la aparición de Alonso en un centro comercial ha desatado una auténtica 'locura'.

Aunque Alonso viene del Austin, donde encajó su primer abandono de la temporada con Aston Martin, a su llegada al evento de México se ha encontrado con miles de aficionados coreando su nombre, intentando conseguir una foto o un autógrafo del bicampeón español.

What a crowd! 👏



An incredible reception for @alo_oficial visiting @HUGOBOSS in Mexico City! #MexicoGP pic.twitter.com/knZ2oseIEl