Checo pide respeto para Max en México: "Demostremos que somos la afición más educada"

Después de los abucheos de sus fans a Verstappen el podio de Austin, Pérez pide a sus compatriotas que no se repita la situación este domingo ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

La semana pasada, tras su victoria en el GP de Estados Unidos, en el circuito de Austin, Max Verstappen tuvo que escuchar una sonora pitada en el podio por parte de los fans de Sergio Pérez, que eran mayoría en las gradas del circuito texano. Este domingo la historia podría repetirse en el Autódromo de los hermanos Rodríguez, en México. Y por ello, el piloto de Guadalajara ha aprovechado un evento organizado por sus patrocinadores para pedir "respeto" hacia su compañero: "Demostremos que somos la afición más educada del mundo", ha instado Checo a sus seguidores.

"Lo que más me gustaría estos días es que todo el mundo de la Fórmula 1 se lleve de México una idea de que somos una afición educada y comprometida con el deporte, y agradecida. Que se lleven un buen sabor de México, como siempre ha sido; así que debemos comportarnos a la altura y mostrar lo grande que somos como país y cultura", argumenta Checo.

Respecto a la posibilidad de que este domingo llegue su tercera victoria de la temporada, Pérez reconoce que ganar en su país, ante su afición, "es un sueño que tengo desde que debuté en Fórmula 1, sería el gran premio más especial, el que más me gustaría de todos. Toda mi familia va a estar aquí toda la semana y me encantaría que me vieran ganar enfrente de toda mi gente y país que ha estado incondicionalmente conmigo", asegura, si bien desde Red Bull, Helmut Marko ha descartado que Verstappen vaya a echarle un cable: "No le ayudará".

Pérez, que atraviesa una notable mala racha desde el parón veraniego, responde a las críticas vertidas a su rendimiento: "Lo importante es estar enfocado en tu trabajo; siempre van a hablar bien o mal, lo importante al final del día es que hablen de ti y te hagas notar. Pocos pilotos logran generar, tanto bueno como malo, no lo veo mal y es parte de las emociones que los pilotos generan en sus países y gente. Al final todo esto pasará y nos quedaremos con los buenos recuerdos, entonces hay que disfrutarlo. Es importante como deportista disfrutar nuestras carreras porque pasan muy rápido", opina.