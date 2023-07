F1 hoy | En directo la carrera del GP de Austria de la Fórmula 1: posiciones de Alonso y Sainz

Nico Hulkenberg tuvo un problema en su coche y, para no detenerlo en mitad de pista, se salió y lo aparcó fuera. La FIA se lo ha contado como límite de pista excedido y le ha mostrado badera blanca y negra. "Supongo que las cuatro ruedas estaban fuera del circuito cuando se retiró...", ironiza Haas.

Nico gets a black and white flag for exceeding track limits despite being out of the race???



All four wheels were off the circuit when he retired I guess…#HaasF1 #AustrianGP