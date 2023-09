El 'dardo' de Verstappen a los escépticos: "¡A chupar un huevo!"

Max, tras lograr la pole, respondió de forma contundente a los que dudaban sobre la legalidad de los alerones de Red Bull "La nueva normativa no nos afectó, los más escépticos se pueden ir a chupar un huevo" , ha soltado en rueda de prensa ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Max Verstappen tenía unas ganas inmensas de exhibir su poder en Japón. El quinto puesto de Singapur, primera vez este año fuera del podio, había dejado muy tocado al líder del Mundial, que en breve puede sentenciar su tercer título mundial. No solo por el resultado, sino por las dudas que suscitó ante la posibilidad que la nueva normartiva de la FIA sobre alerones flexibles hubiese acabado con el dominio de Red Bull.

Max ha volado en Suzuka, en uno de sus mejores sábados de la temporada. Se ha permitido asegurar el corte de Q2 sin recurrir a un juego de neumáticos nuevos y en la batalla por la pole ha dejado al segundo Oscar Piastri (McLaren) a medio segundo y a su compañero Sergio Pérez a 7 décimas. Demoledor.

En rueda de prensa, la pregunta sobre la nueva normativa de la FIA sobre la flexión de los alerones y cómo podría haber afectado ello en Singapur no se hizo esperar. Y Verstappen , que no se muerde la lengua, ha sido contundente: "La nueva normativa no nos afectó, los más escépticos se pueden ir a chupar un huevo" , ha soltado Max en inglés, en una expresión que vendría a ser en español "al carajo".

"Tuvimos un mal fin de semana y la gente empezó a hablar sobre que se debía a la directiva técnica"



"Se pueden ir a chupar un huevo"



Christian Horner conformó en Marina Bay que no habían tocado nada en su monoplaza y que el mal rendimiento de Verstappen y Pérez (8º) se debió a que el circuito de Marina Bay no se les da bien, tal como demuestran las estadísticas.

"Por mi parte tenía muchas ganas de completar un fin de semana como este después de lo mal que lo pasamos en la anterior carrera", ha dicho Verstappen, que ha explicado su conversación con su ingeniero Gianpiero Lambiase durante la Q3, cuando éste le sugirió bajar a 1:28 en su segunda vuelta, después de haber hecho un 1:29.012 en su primer intento.

"Me dijo que un 1:28 era posible, así que le dije, 'No te preocupes, voy a hacerlo'. Él estaba como, 'Sí, pero como, no estrelles el coche, ¿eh?'. Pero yo sabía que todavía quedaba un poco de tiempo por vuelta en alguna zona. Y eso es lo que intenté exprimir, y por suerte funcionó bastante bien. Este fin de semana el coche ha sido muy agradable de conducir, muy predecible, que creo que es lo más importante".