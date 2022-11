Comienza la aventura de Alonso en Aston Martin

Este martes Fernando se subirá al coche de 2022 en el turno matinal de test en Abu Dhabi (de 6.00h a 11.00 horas) Tras la prueba viajará a la fábrica del equipo en Silverstone para conocer a todo el personal y probar en el simulador

De negro y con una amplía sonrisa. Así ha comenzado la nueva etapa de Fernando Alonso en la Fórmula 1, tras despedirse de Alpine rumbo a Aston Martin. El asturiano, que ayer encajó su sexto abandono de la temporada tras sufrir un nuevo fallo de fiabilidad del A522 en el GP de Abu Dhabi, esperó solo tres horas para mudarse al hospitality de su nuevo equipo. Y este lunes por la mañana se ha dirigido de nuevo al circuito de Yas Marina para empezar a familiarizarse con los que serán sus mecánicos e ingenieros y todo el personal de la escudería. En este primer día ha tenido el apoyo de Pedro de la Rosa, nuevo embajador de Aston Martin, que se ha reunido con su director Mike Krack, para empezar a perfilar sus funciones.

Alonso ha dedicado sus primeras horas en el box de a tomar medidas para que el asiento del coche, el AMR22 del que ayer se despidió Sebastian Vettel. "Empezar un nuevo proyecto es siempre ilusionante", confesaba el piloto asturiano, que mañana martes saldrá a pista en los test de neumáticos Pirelli de 2023 a bordo del monoplaza. Un ensayo que Fernando considera "importante, no tanto en términos de rendimiento, ya que el coche será muy diferente el año que viene, pero sí en cuanto a confort, volante, botones, asiento y cosas que me gustaría cambiar. Es genial tener un primer día para probar todo".

El test se dividirá en dos tandas y Alonso, que por razones contractuales no podrá aún vestir de verde, tomará parte en la primera (de 6.00h a 11.00h, hora peninsular española). Y tras una hora de descanso, su nuevo compañero Lance Stroll se subirá al monoplaza en el turno vespertino (de 12.00 a 15.00h).

Fernando Alonso is getting settled in at Aston Martin. Full garage tour this morning with Tom McCullough (not pictured). #F1 pic.twitter.com/XgJfKzGOl0