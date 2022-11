El análisis: Verstappen, un Mundial para enmarcar

El neerlandés rubricó en Abu Dhabi su brillante temporada con el decimoquinto triunfo del curso Charles Leclerc le ganó a Checo Pérez la partida por el subcampeonato, manteniendo una gran emoción hasta el final

Max consiguió en Abu Dhabi la decimoquinta victoria de la temporada, un triunfo que no ha hecho otra cosa que rubricar la temporada perfecta que ha realizado. De hecho, un año para enmarcar. El holandés ha establecido un nuevo récord de número de victorias por curso, dejando atrás la marca (13) que compartían Michael Schumacher (2004) y Sebastian Vettel (2013). Pero el insaciable Verstappen ha batido también otra marca, ya que ha sumado la estratosférica cifra de 454 puntos, superando los 413 que hizo Lewis Hamilton en 2019.

El holandés, que en Japón con cuatro carreras de antelación ya se aseguró el segundo título consecutivo, parece dispuesto a marcar una época dentro de la Fórmula Uno. El poderío que conforma junto a Red Bull nos lleva a pensar que esta nueva era solo acaba de empezar y, ciertamente, no se les ve un techo.

22 CARRERAS PONEN A CADA UNO EN SU SITIO

Critiqué la soberbia, falta de humildad y arrogancia de Max Verstappen en Brasil porque consideré que no atenerse a las órdenes de equipo era como deportista una falta de respeto hacia Checo Pérez y a Red Bull. Lo mantengo. De todas formas, una cosa es el carácter del holandés, cuyas acciones se le pueden volver en contra en el futuro, y otra es que el mexicano haya perdido el subcampeonato por ello. Primero, había dos puntos en juego entre ser sexto o séptimo en Sao Paulo y Leclerc ha sido subcampeón con tres puntos de diferencia. Segundo, a mi entender el monegasco ha hecho más méritos con nueve poles, tres victorias y trece podios, mientras que Checo ha ganado dos carreras y suma una pole y once podios. Como me enseñó Fernando Alonso hace años a lo largo de un campeonato la suerte se reparte y más con 22 carreras. Tengo claro que el Red Bull ha sido regularmente mejor coche que el Ferrari y los números de Verstappen lo corroboran.

EL ‘PLAN B’ DE ALONSO

Abu Dhabi puso el cierre a una temporada que con 22 grandes premios ha sido la más larga de la historia, pero la vida sigue y en especial la de Fernando Alonso, que el martes será protagonista otra vez sobre el asfalto del circuito de Yas Marina.

El asturiano tiene 41 años pero no se amilana y sigue apretando como el primer día. Sin descanso. Hoy ya estará en el box de Aston Martin para hacerse el asiento y adaptarse al cockpit, y el martes conducirá por primera vez el AMR22 con la misma ilusión que los rookies que le van a rodear. Empieza un nuevo plan para Fernando tras dos años en Alpine, que no han sido lo fructíferos que esperábamos todos. El tiempo apremia, ya que solo habrá tres días de test antes de empezar la temporada y ello vuelve a poner de manifiesto aquello de que la fórmula uno es prácticamente el único deporte en el que no se puede entrenar.