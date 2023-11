Carlos Sainz desvela sus intenciones si gana en Las Vegas: "Quizá una ronda de póquer"

El novedoso circuito y las bajas temperaturas pueden provocar sorpresas en el resultado final El piloto español es el único de la parrilla que ha sido capaz de arrebatarle una victoria a Red Bull

El Gran Premio de Las Vegas es una de las citas más esperadas del calendario. Será el primer Gran Premio de la Fórmula 1 en la ciudad estadounidense, así que puede haber más de una sorpresa en la penúltima cita de la temporada. La emoción está asegurada.

Aunque el favorito para subir a lo más alto del podio sigue siendo Max Verstappen, las bajas temperaturas que se prevén y el novedoso circuito para los pilotos pueden provocar sorpresas.

Podría ser una gran oportunidad para el Ferrari de Carlos Sainz. De hecho, el piloto español es el único que ha sido capaz de ganar una carrera esta temporada sin conducir un Red Bull. Sainz logró la victoria en el GP de Singapur y, desde entonces, ha demostrado que está completamente en sintonía con su Ferrari.

Es por ello que, ante la incógnita de cómo responderán los pilotos al nuevo circuito, no se descarta que Carlos Sainz luche por ganar su segunda carrera de la temporada. Además, el piloto español tiene claro que celebraría su victoria al más puro estilo Las Vegas: "Nunca he estado en Las Vegas. Creo que si ganamos, además de salir de fiesta, deberíamos ir, probablemente a jugar también. Hay que intentar probar más suerte, si somos capaces de ganar la carrera, quizá el día pueda acabar aún mejor. Si no podemos jugar una ronda de póquer".

Carlos Sainz también aprovechó para mostrar su lado más cinéfilo en relación con el próximo Gran Premio: "'Resacón en Las Vegas' es una de mis películas favoritas. Cuando estoy aburrido en el avión, la pongo y siempre me echo unas risas. Creo que ya han pasado diez años desde que se hizo la película, a veces me hace sentir viejo al ver que ya tiene diez años, pero es realmente buena".