Alonso se sincera: "La prioridad es ganar en F1 y luego, formar una familia"

A sus 42 años, Fernando Alonso ha recuperado su estatus de estrella en la Fórmula 1 y se ha convertido en la sensación de una temporada que, pese al dominio implacable de Max Verstappen y Red Bull, le ha permitido volver a dar espectáculo al volante de su Aston Martin. Ya suma ocho podios y le saben a poco...

Protagonista de un extenso reportaje en la edición del mes de noviembre de 'GQ España', Alonso se sincera y advierte que aunque la Fórmula 1 es actualmente su prioridad, no está lejos el momento de formar una familia y cumplir así uno de sus grandes sueños.

“Sigo escuchando que Fernando es una persona con la que es muy complicado trabajar", comenta Mike Krack, director del equipo Aston Martin. “Puede que sea verdad, pero he de decir que yo no lo he visto aún. Todos los grandes campeones con los que he trabajado tenían una característica en común, y es que no suelen ser las personas más complacientes”.

“Fernando es muy exigente consigo mismo, y espera que los demás hagan lo mismo con su trabajo. Si lo das todo, es fácil trabajar con él”, apunta el embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa. "Es una persona muy intensa, un ganador. Por eso me gusta tanto trabajar con él, es el tipo de líder que te marca el camino. Nadie habla mal de él, porque es el primero en exigirse a sí mismo, predica con el ejemplo”.

“Siempre he tenido esa admiración por parte de los equipos o de los integrantes de los equipos en los que he estado”, dice Fernando. “Pero en Aston Martin es cierto que desde el primer día, al ser un proyecto nuevo en el que todo está como empezando, me acogieron como si fuese un poco líder del proyecto dentro de la pista y me siento muy querido”.

Ante la pregunta de quién ganaría en igualdad de condiciones, si su yo de 2005 o su yo de ahora, Alonso lo tiene claro: “El de hoy, sin duda”. Los años de experiencia le han otorgado “más conocimiento sobre los neumáticos y otros aspectos técnicos que son importantes en la Fórmula 1”, afirma.

Sobre el famoso 'souflé' por la victoria 33, que sube y baja según el rendimiento del AMR23, Alonso lo asume "con más calma que como quizás se vive desde fuera” y admite que le encantaría poder cumplir el reto: “Hay una generación entera que no me ha visto ganar y hay mucha expectación. Darles una alegría significaría mucho. Aunque no está completamente en nuestra mano”, comenta.

De cara a 2024, Fernando afirma que “después de los podios de este año y de tener tan cerca una victoria, se está convirtiendo en algo más que diversión. Ahora quiero ganar, aunque sea poco divertido, una victoria o dos estaría bien tenerlas en el bolsillo y luego ya cambiar de objetivos. Ahora mismo elegiría una victoria por encima de la diversión, si te digo la verdad”.

Admite que “cuando las cosas salen bien, tienes mejor humor para todo e intentas disfrutar un poco del momento. Me he arrepentido de no haber disfrutado mucho de los mundiales o de las victorias cuando llegaban. Ahora que puedo disfrutar de podios, intento pasármelo bien, porque no sabes cuándo volverán”.

El tercer Mundial

Alonso ha batido casi todos los récords de longevidad en la F1: número de vueltas completadas (más de 20.000), número de kilómetros recorridos (más de 100.000), número de temporadas (20), número de grandes premios disputados (376, y subiendo). Para ser el piloto de más edad de la historia de la Fórmula 1 en ganar un Mundial tendría que superar a Juan Manuel Fangio, que fue campeón a los 46 años. “Estoy a tiempo”, bromea. “Los récords están ahí para igualarlos o superarlos. Pero ahora mismo no pienso tanto en un Mundial, sino en seguir creciendo con Aston Martin e ir paso a paso. De momento son los podios, ojalá llegue una victoria y luego ya a pensar en el Mundial cuando tenga que llegar. Si llega”.

Respecto a su fama de elegir malos proyectos y a que esa circunstancia le ha impedido ampliar su palmarés más allá de sus dos títulos con Renault (2005 y 2006), Alonso argumenta que “los equipos son muy difíciles de elegir. El año pasado nadie hubiese venido a Aston Martin, pero las condiciones a veces se dan de una manera u otra, y nadie tiene una bola de cristal. Cuando yo estaba en Renault, fichar por Ferrari era la decisión lógica, aunque luego a posteriori parece que cometiste un error. Luego cuando me fui a McLaren-Honda salió mucho peor de lo que esperábamos, pero recuerdo que todos los comentarios de ese año decían que Honda tenía una gran ventaja porque llegaba de nuevas y tenía toda la información sobre los motores híbridos, las tonterías que siempre se han dicho y la ignorancia supina que tiene todo el mundo cuando opina de F1. A posteriori es muy fácil hablar, pero hay que tener muchísima suerte en las decisiones que tomas. Esta vez me ha salido bien, otras veces me ha salido mal”.

“Ganar es la gasolina que necesita un deportista para seguir compitiendo, y ahora la prioridad es ganar en la F1 e intentar este tercer título. Cuando acabe la F1, me encantaría volver al Dakar. Intentar ganar un rally Dakar sería un objetivo claro en mi carrera, me completaría, me haría feliz y creo que dejaría un legado casi sin precedentes. Ganar en la Fórmula 1, en la Resistencia y en los rallies sería completar el círculo de un piloto de carreras”, añade Alonso en clave de futuro.

¿Y después?. “Hay que seguir esperando, pero no he cambiado de opinión, me gustaría formar una familia, es algo que me gustaría hacer cuando me retire, siempre lo he pensado desde niño. Se está alargando mi carrera, es cierto, pero sigo creyendo que algún día llegará y tampoco me queda tanto…”.