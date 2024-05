El Barça Atlètic lo tuvo todo en contra en Riazor y se tendrá que 'conformar' con el play-off

Terminó el sueño del ascenso directo para el Barça Atlètic, pero las opciones de subir de categoría se mantienen intactas. Los de Rafa Márquez jugarán el play-off tras caer1-0 en Riazor y ahora el objetivo en las últimas dos jornadas es mantener la segunda plaza y tener ventaja en el Johan Cruyff. El Deportivo hizo valer todos sus argumentos, incluida la permisividad arbitral, le valió con un gol de Lucas Pérez de falta y regresa a Segunda División cuatro años después.

Deportivo - Barça Atlètic (12/05/2024) Primera RFEF DEP 1 0 FCB Alineaciones Deportivo Germán; Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Balenziaga; José Ángel, Villares, Mella (Rubén López, 73'); Lucas Pérez, Yeremay y Barbero (Davo, 73'). Barça Atlètic Astralaga; Marc Casadó, Pelayo (Alexis Olmedo, 62'), Mika Faye, Gerard Martín; Moha (Guille, 77'), Bernal, Unai (Noah Darvich, 88'); Naim (Pocho Román, 88'), Marc Guiu (Cuéllar, 77') y Pau Víctor.

Como era de esperar, el único cambio en el once titular respecto a la victoria (2-1) contra el Tarazona fue la entrada de Moha por Guille en el centro del campo, en busca de más galones.

Y también como se veía venir, los primeros minutos del Dépor fueron asfixiantes, llevado el equipo en volandas por una afición que marcó un hito histórico en la categoría con un 'entradón' de 31.833 espectadores.

El Barça Atlètic sufrió hasta que por fin se hizo con el balón. Astralaga voló para desviar el lanzamiento de falta de Lucas Pérez. Pero reaccionó bien el filial y en el minuto siguiente, gran transición de Unai para Marc Guiu, que cayó tras el contacto de Balenziaga.

Penalti a Marc Guiu no señalado

El de Granollers volvió a ser protagonista de una acción polémica minutos después, cuando recortó al meta local Germán Parreño y Pablo Vázquez le derribó. De todas, la que más fue penalti. Más tarde, Naim reclamó otra pena máxima, la tercera, por un pisotón de Balenziaga. Criterio muy casero el del colegiado Palencia Caballero, hasta llegar a desesperar a los jugadores del Barça Atlètic. El filial ya sabía de antemano que nadie le iba a regalar nada.

Al margen de la polémica, fue muy meritoria la reacción de los de Rafa Márquez con el paso de los minutos hasta el punto de ser muy superior a su rival. El Barça Atlètic se hizo con el dominio con un Marc Bernal imperial, creó peligro y solo le faltó ser más certero. La tuvo sobre todo Marc Guiu tras un gran pase de Pau Víctor, pero le faltó colocación ante Germán.

Gol que lo decantó todo

La segunda mitad se inició con un anticipo de lo que vendría después. Lucas Pérez no marcó por muy poco, pero no fallaría la leyenda del Dépor en el minuto 57. A sus 35 años, sigue teniendo calidad de sobras. Lanzó muy ajustado un libre directo tras una falta arriesgada de Moha y Astralaga no llegó en la estirada.

Con el marcador a favor del Deportivo, ya no hubo nada que hacer. Interrupciones por doquier y un Barça Atlètic que fue de más a menos, sin que se visualizara la reacción. Pablo Martínez salvó ante Naim y un par de cabezazos de Gerard Martín antes de arrancar la fiesta deportivista.