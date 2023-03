Aston Martin empieza a inquietar a Red Bull

Los de Milton Keynes señalan al nuevo director técnico de Aston Martin, Dan Fallows, que hace un año trajaba en Red Bull "Copiar el concepto no está prohibido, pero ¿se puede copiar con tanto detalle sin tener documentación de nuestro coche?" dice Helmut Marko

Red Bull arrasó en la primera carrera de la temporada, el pasado domingo en Bahrein. Max Verstappen y Sergio Pérez coparon las dos primeras posiciones de salida y en carrera firmaron el primer doblete del nuevo RB19. Pero ocurrió algo que no entraba en sus planes: el tercero en liza no fue un Ferrari o un Mercedes, sino el Aston Martin de Fernando Alonso. Sabiendo de la determinación y ambición del bicampeón español y los infinitos recursos del propietario de su equipo, Lawrence Stroll, los de Milton Keynes no están tranquilos. Y por si acaso, nada más bajar del podio comenzaron la 'guerra' psicológica.

“Es bueno ver tres Red Bull en el podio”, espetó 'Checo', medio en broma medio en serio, apuntando las similitudes del RB19 con el nuevo monoplaza de Aston Martin, el AMR23.

“Me alegra mucho ver a Aston y Fernando aquí. Es fantástico verle en el podio en su primera carrera con el equipo. Tienen un coche muy bueno, serán candidatos en algunos circuitos. Pero las temporadas de F1 son muy largas y todo puede pasar”, matizó el mexicano para calmar los ánimos.

Mucho más directo (y menos amistoso) fue el asesor de Red Bull Helmut Marko, que recordó que el director técnico de Aston Martin, Dan Fallows, trabajaba hace solo un año en la fábrica de Red Bull. "Lo que Fallows tenía en la cabeza no se puede borrar. Copiar el concepto no está prohibido, pero ¿se puede copiar con tanto detalle sin tener documentación de nuestro coche?", lanzó Marko, que además está convencido de que "si Alonso hubiera clasificado más alto, seguramente habría sido una amenaza para nosotros".