¿Broma o indirecta? 'Checo' a Alonso: "Es bonito ver tres Red Bull en el podio..."

El mexicano echa más leña al fuego alrededor de las similitudes entre el Red Bull y el Aston Martin Sus palabras se suman a las acusaciones de Helmut Marko, asesor de Red Bull, contra Dan Fallows

Lo de Fernando Alonso ha sido llegar y besar el santo. Tras muchas temporadas en blanco, este curso tiene por fin un coche competitivo a su disposición. Según dicen muchos, el mejor desde 2012.

Más de diez años de sacrificio hasta llegar a Aston Martin, equipo con el que ha subido al podio en la primera carrera de la temporada. La mejora del equipo británico es espectacular, aunque hay quien ve demasiados parecidos con Red Bull. Entre ellos, Sergio 'Checo' Pérez.

En la rueda de prensa posterior al GP de Bahrein en la que participaron los tres hombres que se subieron al podio, Verstappen, Pérez y Alonso, los pilotos analizaron la carrera y el rendimiento de sus respectivos monoplazas.

Checo, siempre irónico, hizo estallar en risas a toda la sala con su valoración sobre el Aston Martin: "Es bonito ver tres Red Bull en el podio".

