Alonso, sobresaliente en las notas de la F1

La Fórmula 1 ha dado a conocer su 'power ranking' del Gran Premio de Canadá, las notas que elaboran cinco expertos en base a la actuación de los pilotos en cada prueba del Mundial sin tener en cuenta el potencial de su coche. Y le han otorgado un sobresaliente a Fernando Alonso y Max Verstappen y la primera matrícula de honor del año a Albon.

Albon, expiloto de Red Bull y actual de Williams, completó un perfecto fin de semana en Montreal con un monoplaza modesto que llevó a la séptima posición final. "No fue solo su actuación en la batalla el domingo lo que llamó la atención, sino su valiente decisión de cambiar primero a los neumáticos blandos en la Q2. Esa decisión lo preparó para comenzar más arriba en la parrilla, y absolutamente hizo que valiera la pena, de una manera realmente impresionante", destacan.

Tanto Max (9,6) como Fernando (9) también fueron los pilotos más destacados en Canadá, seguidos de Lewis Hamilton (8,8), Esteban Ocon (7,6), Charles Leclerc (7,4), Carlos Sainz (7,2), Valtteri Bottas (7), Lando Norris (6,8) y Oscar Piastri (6,2).

"Después de terminar P7 en su carrera de casa en Barcelona, el punto más bajo de la temporada, Alonso declaró que no volvería a bajar del podio. Y hasta ahora, ha demostrado ser sincero, ya que el piloto de Aston Martin una vez más entregó un impresionante impulso al podio", subrayan en cuanto a las prestaciones de Alonso. "Fernando perdió la P2 ante Lewis Hamilton al principio, pero luego la recuperó de su antiguo rival. El español también tuvo que lidiar con problemas de frenos en las últimas etapas de la carrera, mientras mantenía a raya a Hamilton, para sellar un merecido segundo lugar".

