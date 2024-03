Alonso y Russell, a comisarios en Melbourne

En las últimas vueltas del GP de Australia, Fernando Alonso defendía su sexta posición ante George Russell , con gomas nuevas y a cuatro décimas del español cuando se estrelló en Albert Park. El piloto asturiano realizó varias maniobras para tratar de mantenerle a raya hasta el momento del accidente y tras la carrera, Mercedes ha reclamado, por lo que Alonso está bajo investigación y tanto él como Russell han sido llamados por comisarios.

En la cámara on board de Russell se aprecia un frenazo más brusco de lo normal por parte de Alonso a la entrada de la curva 6, lo que según el equipo alemán ha sido lo que ha provocado que su piloto perdiese el control del W15 y acabase contra el muro.

En Aston Martin aseguran que su piloto frenó con normalidad , ajustándose a sus difíciles condiciones de carrera y tratando de conservar hasta el final la sexta posición, que ahora está en peligro.

"Me estaba centrando delante de mí y no detrás", ha explicado Alonso al preguntarle por el incidente. "Tuve algunos problemas en las últimas quince vueltas con la batería, con el despliegue, así que estaba sufriendo un poco al final de la carrera, pero me centré en los coches de delante, aunque está bien", dijo el asturiano a Sky Sports.

"Sabía que se acercaba [George Russell] y estábamos... estaba a distancia de DRS desde hacía cinco o seis vueltas, así que sí, estaba muy cerca, pero como he dicho, yo solo estaba haciendo vueltas de clasificación y tratando de maximizar el ritmo".

Por su parte, Russell ha dado otra versión: "Mi opinión es que me he salido y eso depende de mí, pero estaba medio segundo por detrás de Fernando 100 metros antes de la curva y de repente estaba justo delante, yo estaba casi en su caja de cambios. No sé si tuvo un problema o no. Vamos a ver a los comisarios, así que es un poco extraño en circunstancias como esta. Está claro que frenó 100 metros antes de la curva y luego volvió a pisar el acelerador e hizo la curva normal. Ya hemos visto los datos, pero no le voy a acusar de nada hasta que hayamos visto más"".