Alonso confiesa cuál es su circuito favorito de F1

El asturiano elige Suzuka, donde sólo se impuso en una única ocasión en 2006 "También me gusta el trazado urbano de Mónaco, aunque lo elegiría por el pack completo de todo el fin de semana", revela el piloto de Aston Martin

Fernando Alonso ha revelado cuál es su circuito favorito en una entrevista concedida a la firma Bang & Olufsen. El asturiano, que cumple su temporada número 20 y ha ganado 32 carreras en 19 trazados diferentes, se ha inclinado por el circuito de Suzuka, donde sólo se impuso en una única ocasión en 2006.

"Si tuviera que decantarme por sólo un circuito, escogería Suzuka. Creo que es mi favorito. Cuenta con muchas curvas de alta velocidad. También me gusta el trazado urbano de Mónaco, aunque lo elegiría por el pack completo de todo el fin de semana. Suceden muchas cosas en ese Gran Premio tan especial, pero Suzuka es mi favorito", reveló el asturiano.

El ovetense también fue conminado a seleccionar tres momentos especiales con las tres escuderías en la que ha militado, Renault, Ferrari y Aston Martin: "Todos mis recuerdos más especiales están muy relacionados con los resultados que obtuve en ese momento. En el caso de Ferrari elegiría la primera carrera que gané (Bahréin 2010). En Aston Martin acabo de empezar, pero por ahora me quedaría con el primer podio que conseguimos este año (Bahréin) y de Renault me quedaré con el primer título (2005). La mejor sensación fue cuando conseguí mi primer Mundial de F1. Obviamente, el segundo (2006) tuvo también un fuerte componente emocional, pero en el primero hice realidad mi sueño. Logré el objetivo vital que me había propuesto".