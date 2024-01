¡Goczal y Oriol Mena, descalificados del Dakar!

La jornada de descanso del Dakar tras la dura etapa maratón de 48 horas ha dejado sorpresas entre los integrantes de la caravana del Rally. El polaco Erik Goczal (Energylandia Rally Team) y su copiloto, el español Oriol Mena, fueron descalificados este sábado de la categoría Challenger del Dakar por introducir un embrague de carbono, un elemento no permitido.

Goczal y Mena lideraban con contundencia la general, con 1 hora, 2 minutos y 18 segundos sobre el segundo, el estadounidense Mitchell Guthrie (Taurus), nuevo líder de la prueba, que encara este domingo su segunda semana de competición.

Esta circunstancia beneficia a la española Cristina Gutiérrez (Red Bull Off Road), que pasa de estar tercera a una hora y 26 minutos del líder a ser segunda, a 24 minutos y 16 segundos del nuevo líder.

Goczal, de 19 años, había sido una de las grandes sorpresas de la primera semana del Dakar 2024, un hecho que ratificó tras la sexta etapa, la etapa reina del rally, en la que no sólo estiró su ventaja en la general de prototipos ligeros, sino que terminó quinto en la categoría de coches.

El jovencísimo piloto polaco iba de hecho noveno en la general que cuenta todos los vehículos a cuatro ruedas, tras su quinta posición este viernes. Sin embargo, no podrá partir este domingo hacia Al Duwadimi, al sur de Arabia Saudí, como tampoco lo hará su tío Michal Goczal (Energylandia Rally Team), del mismo equipo y que fue descalificado por lo mismo, cuando iba sexto en la general.

“Los Comisarios Deportivos, habiendo recibido un informe del Delegado Técnico de la FIA (Doc. 6.5) sobre la inspección de la caja de cambios y el sistema de embrague después de haber sido precintados el 11/01/2024 antes de la salida de la SS6 (después del repostaje/área de servicio), habiendo convocado al competidor, habiendo escuchado a los representantes del competidor y al delegado técnico de la FIA y también presente el Coordinador Técnico de ASO, habiendo examinado los diferentes elementos presentados, habiendo considerado el siguiente asunto, determinan lo siguiente: que el embrague del coche nº 302 no cumplía el Art. 286-2.3 del Apéndice J del ISC de la FIA 2024″, explicó la FIA en su comunicado.

Por su parte, el equipo emitió otra nota en la que afirma "no estar conforme con una decisión que consideramos equivocada". Además va un paso más allá afirmando que, según informaciones que no pueden confirmar "la verificación podría haberse llevado a cabo a petición de uno de los otros equipos que participan en el rally con el objetivo de eliminar a los competidores clave del rally". "Hacemos hincapié en que este diseño no ha tenido ningún impacto en el rendimiento del vehículo", reitera en su comunicado el Energylandia Rally Team.