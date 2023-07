Actualización sobre el estado de Carlos Tatay

El SAG Racing Team actualiza el estado de Carlos Tatay, que ya está en España tras su grave accidente en Portimao "No vamos a promover falsas esperanzas ni pronósticos catastrofistas hasta tener el diagnóstico definitivo", aseguran

El SAG Racing Team ha difundido un nuevo comunicado para actualizar la información sobre el estado de su piloto Carlos Tatay, que el pasado fin de semana sufrió un grave accidente durante la prueba del JuniorGP (antes FIM CEV) en el circuito de Portimao. El piloto valenciado, que fue operado de urgencia en el hospital de Faro, ya se encuentra en España y su equipo pide el máximo respeto, ya que a día de hoy su pronóstico es incierto.

Según ha trascendido Tatay tiene diversas lesiones a consecuencia de su ‘high side’ y tiene afectadas varias vértebras. La nota facilitada por su equipo destaca que “hay señales que nos incitan a ser positivos”

Carlos Tatay's strange crash that sent him to hospital for emergency surgery pic.twitter.com/H8Ng1IT7TY — Motorcycle Sports (@MotorcycleSp) 4 de julio de 2023

“Para todos los compañeros, amigos, medios de comunicación, aficionados y a todos cuantos estáis solicitando información sobre el estado de Carlos Tatay queremos dirigir el siguiente mensaje: El piloto se encuentra en España con destino a un centro especializado con la esperanza intacta en su recuperación, aún sabiendo que el pronóstico es incierto. No cometeremos la insensatez de promover falsas esperanzas o pronósticos catastrofistas hasta no tener el diagnóstico definitivo y su tratamiento. Exigiremos pues a todos los medios la misma sensatez y respeto que, en general, han demostrado hasta la fecha", apuntan desde el SAG Racing Team

"No se proporciona ninguna información que su familia no autorice, como no puede ser de otra manera. Esperamos que todos sigan apoyando a Carlos Tatay , familia y seres queridos”, termina la nota.