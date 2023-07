Casco especial para Alonso en Silverstone

El piloto asturiano llevará un casco especial en el histórico circuito británico, a conjunto con la decoración del coche de Aston Martin Es la carrera de casa para el equipo de Alonso, que tiene su sede muy próxima al trazado de Silverstone

El Gran Premio de Gran Bretaña es especial para la gran mayoría de equipos. Más allá de ser un circuito histórico, la mayoría de escuderías tienen su sede en el país británico, por lo que corren la carrera de casa en Silverstone, como es el caso de Aston Martin.

De hecho, la escudería verde tiene sus instalaciones muy cerca del circuito y por ello han querido lucir una decoración especial para la ocasión. Fernando Alonso llevará un diseño muy particular y estilo vintage en su casco de este fin de semana, diseñado al estilo británico y a conjunto con la decoración de su coche.

"Casco especial = carrera especial. Carrera de casa para Aston Martin",ha publicado Fernando Alonso en sus redes sociales. Y para ilustrar este texto ha mostrado el nuevo casco que lucirá este fin de semana.

Fernando también ha visitado las nuevas instalaciones de su equipo y ha saludado a todo el personal de Aston Martin, con el que ha posado en una simbólica imagen de grupo acompañado por Lance Strolll.

Meeting the team. 💚



Earlier today, Lance and Fernando visited @astonmartin's Production and Technology Centre in St Athan, Wales, to meet team members there. pic.twitter.com/yspietri2r